Cơn địa chấn trên thị trường bán lẻ: 'Vua cửa hàng tiện lợi' Trung Quốc với 40.000 điểm bán đổ bộ Việt Nam

Meiyijia, chuỗi cửa hàng tiện lợi lớn nhất Trung Quốc đã chính thức đặt chân vào Đông Nam Á, với những cửa hàng đầu tiên khai trương tại Việt Nam và Malaysia.

Tháng 7 năm ngoái, Meiyijia đánh dấu cột mốc khai trương cửa hàng thứ 40.000. Phần lớn trong số này tập trung tại các tỉnh công nghiệp phát triển ở miền Nam và miền Đông Trung Quốc.

Trong chiến dịch tiến ra Đông Nam Á, công ty không sử dụng thương hiệu gốc mà vận hành dưới một cái tên mới: Ohmee, thương hiệu được phát triển cùng các đối tác địa phương.

“Vua cửa hàng” của Trung Quốc

Ra đời năm 1997 với vai trò là nhánh bán lẻ của một doanh nghiệp thương mại nhà nước, Meiyijia chỉ thực sự bước vào giai đoạn tăng trưởng thần tốc từ giữa những năm 2010.

Đến năm 2020, chuỗi này đã cán mốc 20.000 cửa hàng và chỉ mất chưa đầy 5 năm để nhân đôi con số đó lên 40.000.

Số hóa là động lực cốt lõi đứng sau cú tăng tốc này: Từ vận hành cửa hàng, quản lý chuỗi cung ứng cho đến hệ thống nhượng quyền, mọi mắt xích đều được chuẩn hóa bằng công nghệ.

Nhưng để hiểu vì sao Meiyijia có thể lớn mạnh nhanh như vậy, cần nhìn về Dongguan, thành phố nơi công ty khai sinh và vẫn đặt trụ sở chính.

Nằm giữa hai siêu đô thị Shenzhen và Guangzhou (với tổng dân số khoảng 31 triệu người), Dongguan không giống một thành phố điển hình với trung tâm đô thị rõ ràng. Thay vào đó, nơi đây là một dải liên tục gồm các khu công nghiệp xen lẫn những cụm dân cư.

Trong hơn 10 triệu cư dân của Dongguan, trên 70% là người nhập cư, phần lớn làm việc trong các nhà máy.

Đó là “mảnh đất vàng” cho mô hình cửa hàng tiện lợi.

Nhu cầu mua sắm các mặt hàng thiết yếu hàng ngày từ đồ ăn vặt, thuốc lá đến đồ uống có cồn diễn ra gần như 24/7. Cùng lúc, nhiều công nhân nhà máy sau một thời gian tích lũy vốn lại trở thành đối tác nhượng quyền. Việc thành phố không có một khu trung tâm thương mại truyền thống cũng giúp mặt bằng bán lẻ có giá thuê dễ tiếp cận hơn.

Không phải ngẫu nhiên khi Tianfu, chuỗi cửa hàng tiện lợi lớn thứ tư Trung Quốc cũng sinh ra từ Dongguan.

Tham vọng toàn cầu

Theo thời gian, Meiyijia không chỉ là một nhà bán lẻ, mà còn phát triển thành một trong những nhà phân phối hàng tiêu dùng lớn nhất Trung Quốc, đặc biệt trong mảng đồ ăn nhẹ và đồ uống.

Nhiều thương hiệu trong hệ sinh thái đó hiện cũng đang vươn ra quốc tế.

Ví dụ, Eastroc, thương hiệu nước tăng lực nổi tiếng đã xây dựng được mạng lưới phân phối kéo dài từ Đông Nam Á tới tận châu Phi.

Hệ sinh thái này trở thành một phần bệ đỡ cho tham vọng quốc tế hóa của Meiyijia, bên cạnh quy mô khổng lồ và năng lực vận hành đã được chứng minh tại thị trường nội địa.

Nhưng câu hỏi lớn nhất lúc này là: Liệu những năng lực ấy có thể được chuyển hóa thành lợi thế cạnh tranh tại những thị trường hoàn toàn khác biệt?

Việt Nam và Malaysia, hai điểm đến quốc tế đầu tiên của Meiyijia có cấu trúc bán lẻ, mức thu nhập và hình thái đô thị rất khác Trung Quốc.

Trong khi đó, các doanh nghiệp bản địa cũng nắm trong tay những lợi thế khó thay thế: Từ quan hệ với cơ quan quản lý cho đến bài toán rất thực tế là tìm kiếm vị trí mặt bằng đẹp.

Cách Meiyijia điều chỉnh mô hình kinh doanh để tạo ra sức cạnh tranh tại địa phương sẽ là điều giới quan sát đặc biệt chú ý.

Và bài học từ hành trình này có thể không chỉ dành cho ngành cửa hàng tiện lợi, mà còn cho bất kỳ nhà bán lẻ Trung Quốc quy mô lớn nào đang nuôi tham vọng mở rộng ra thế giới.

Theo: Momentum