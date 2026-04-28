Cạnh tranh gay gắt, 'ông trùm' xe Mercedes tại Việt Nam dốc tiền giữ thị phần, lợi nhuận quý 1 giảm 8%

Tuy vậy, giá vốn hợp nhất tăng 18% khiến biên lợi nhuận gộp tiếp tục suy giảm. Lợi nhuận hợp nhất đạt 15,26 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ.

Doanh nghiệp của Chủ tịch Đỗ Tiến Dũng cho biết phân khúc xe cao cấp có sự phục hồi về doanh số, nhưng áp lực cạnh tranh về giá vẫn duy trì ở mức cao trên toàn ngành ô tô. Sự cạnh tranh giữa các nhà phân phối khiến Haxaco phải gia tăng các chương trình hỗ trợ khách hàng nhằm giữ thị phần, từ đó làm cho biên lợi nhuận gộp giảm.

Chi phí lãi vay tăng cũng là yếu tố làm suy giảm lợi nhuận.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 tổ chức ngày 28/02, ông Đỗ Tiến Dũng từng cho biết, thị trường ô tô tại Việt Năm năm 2025 rơi vào tình trạng dư cung kéo dài, buộc các hãng và đại lý phải liên tục giảm giá để kích cầu. Các chương trình khuyến mãi dày đặc khiến biên lợi nhuận bị bào mòn mạnh. Người tiêu dùng cũng thận trọng hơn, cân nhắc kỹ tổng chi phí sở hữu và khả năng giữ giá trước khi quyết định mua xe.

Có thời điểm trong năm, Haxaco phải xả hàng tồn kho là các mẫu xe sản xuất từ 2022–2023 với mức giảm lên tới cả tỷ đồng mỗi chiếc để thu hồi vốn.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng nguồn vốn của Haxaco đạt 2.957 tỷ đồng, tăng 19,3% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu đạt 1.446 tỷ đồng, trong đó vốn góp là 1.074 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ở mức hơn 30,1 tỷ đồng. Doanh nghiệp nắm giữ hơn 125 tỷ đồng tiền và tương đương tiền (tăng mạnh so với đầu năm), cùng với hơn 513 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn.

Năm 2026, Haxaco đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất 200 tỷ đồng. Với kết quả 20,1 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý I, doanh nghiệp mới hoàn thành khoảng 10% kế hoạch năm.

Đáng chú ý, Haxaco đang mở rộng sang phân phối xe điện VinFast thông qua công ty thành viên Công ty cổ phần Tập đoàn Tương lai Việt (VFG). Hiện hệ thống có 10 đại lý VinFast và dự kiến sẽ mở thêm 6 đại lý trong năm 2026, cho thấy định hướng đẩy mạnh mảng kinh doanh mới nhằm tìm kiếm động lực tăng trưởng dài hạn.