Cùng với Viettel, doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng muốn xây dựng một thứ chưa từng có tại Lào

Green SM của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa có bước hợp tác mới tại Lào. Ảnh: VIC

Ngày 24/4, tại Viêng Chăn (Lào), Green SM Lào và Star Fintech Sole Co., Ltd (Umoney) công bố ký kết Hợp đồng tích hợp hệ thống thanh toán Umoney vào ứng dụng Green SM, đồng thời thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm phát triển hệ sinh thái tài chính số và dịch vụ di chuyển thông minh tại Lào.

Theo thỏa thuận hợp tác trên, Umoney sẽ được tích hợp thành một phương thức thanh toán trực tiếp trên ứng dụng Green SM. Cụ thể, hai bên sẽ triển khai mô hình tích hợp, cho phép người dùng Umoney truy cập trực tiếp các dịch vụ di chuyển của Green SM ngay trong ứng dụng.

Như vậy, đây là lần đầu tiên tại Lào, khách hàng có thể trải nghiệm dịch vụ gọi xe với quy trình thanh toán số liền mạch khi cước phí được thực hiện trực tiếp qua ví điện tử Umoney sau mỗi hành trình. Dịch vụ này thay thế phương thức chuyển khoản thủ công vốn phổ biến trước đây.

Theo đó, người dùng tại Lào chỉ cần liên kết ví Umoney với ứng dụng Green SM để thanh toán nhanh chóng, thuận tiện và hoàn toàn không tiền mặt. Hơn nữa, khách hàng sử dụng các ứng dụng ngân hàng liên kết cũng có thể thanh toán cước phí cho tài xế thông qua hệ thống QR của Umoney. Điều này mang lại trải nghiệm thanh toán linh hoạt, nhanh chóng và an toàn, qua đó nâng cao trải nghiệm sử dụng và mở rộng phạm vi tiếp cận khách hàng.

Green SM Lào sẽ cung cấp nhiều dịch vụ cho khách hàng

Green SM Lào và Umoney công bố ký kết Hợp đồng tích hợp hệ thống thanh toán Umoney vào ứng dụng Green SM. Ảnh: VIC

Đáng chú ý, trong khuôn khổ hợp tác, Green SM Lào cũng sẽ cung cấp các giải pháp di chuyển toàn diện dành cho doanh nghiệp và khách hàng của Umoney, bao gồm dịch vụ gọi xe điện Green SM Car, Green SM Limo, dịch vụ đưa đón sân bay Green SM Airport, cùng với các gói di chuyển phục vụ công tác hoặc tùy chỉnh linh hoạt theo nhu cầu.

Trong khi đó, Umoney sẽ phối hợp cùng Green SM xây dựng các giải pháp tài chính số và thanh toán dành cho đội ngũ tài xế trong hệ sinh thái Green SM, bao gồm ví điện tử, nhận thu nhập trực tiếp qua ví, thanh toán chi phí vận hành và quản lý dòng tiền. Sự kết hợp này sẽ giúp tối ưu hiệu quả vận hành, đồng thời nâng cao trải nghiệm cho cả doanh nghiệp, tài xế và người dùng.

Ngoài ra, hai bên dự kiến mở rộng hệ sinh thái dịch vụ số thông qua việc tích hợp các tiện ích viễn thông và dịch vụ số của Umoney và Unitel trên nền tảng Green SM, chẳng hạn như đăng ký SIM chính chủ, nạp tiền điện thoại, mua gói cước data và các tiện ích số khác, qua đó gia tăng giá trị cho người dùng của cả hai nền tảng.

Hai bên cũng sẽ phối hợp triển khai các chương trình ưu đãi dành cho khách hàng tại Lào của Umoney, đặc biệt tại sân bay, điểm giao dịch và các khu vực trọng điểm.

Thông qua các chương trình tích hợp dịch vụ và ưu đãi di chuyển bằng phương tiện điện, doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng và Umoney hướng tới việc thúc đẩy thói quen di chuyển văn minh, thân thiện với môi trường, cũng như gia tăng giá trị sử dụng cho khách hàng trong hệ sinh thái chung.

Sự hợp tác giữa Green SM và Umoney cũng là bước đi quan trọng nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao trải nghiệm người dùng và góp phần phát triển kinh tế số bền vững tại Lào.

Theo ông Hà Chiến Thắng - Giám đốc Star Fintech Sole Co., Ltd: “Hợp tác với Green SM là một bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển hệ sinh thái tài chính số của Umoney tại Lào. Việc tích hợp thanh toán và dịch vụ số không chỉ mang lại trải nghiệm thuận tiện hơn cho người dùng mà còn góp phần thúc đẩy thanh toán không tiền mặt và quá trình chuyển đổi số của nền kinh tế”.

Về phía Green SM, bà Trần Hạnh An - Giám đốc Kinh doanh Dịch vụ Di chuyển Thị trường Việt Nam và Lào, cho biết: “Hợp tác giữa Umoney và Green SM thể hiện cam kết chung trong việc kết nối các hạ tầng thiết yếu của đô thị hiện đại, từ tài chính số, viễn thông đến hệ sinh thái di chuyển xanh. Trên nền tảng đó, chúng tôi hướng tới việc mở rộng lợi ích cho khách hàng và đội ngũ tài xế, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh một cách thực chất, gắn với nhu cầu di chuyển và tiêu dùng hằng ngày”.

Xe điện của Green SM chạy trên đường phố ở Lào. Ảnh: Green SM

Umoney là dịch vụ ví điện tử do Unitel (thương hiệu viễn thông của Tập đoàn Viettel tại Lào) phát triển. Với vai trò làm nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền điện tử, Umoney đã có hơn 1,8 triệu khách hàng đăng ký và hơn 25.000 điểm bán lưu động, 143 showroom có mặt trên toàn nước Lào.

Trong khi đó, Green SM là hãng taxi thuần điện thuộc hệ sinh thái Vingroup do tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáng lập. Tính đến nay, Green SM đã mở rộng sự hiện diện ra 4 quốc gia, bao gồm Việt Nam, Lào, Indonesia và Philippines, đồng thời vận hành đội phương tiện lên tới hơn 186.000 ô tô và xe máy điện.

Đáng chú ý, Green SM cũng đang vạch ra chiến lược huy động vốn quốc tế thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông (Trung Quốc). Đây là thương vụ được các đơn vị tư vấn định giá ở mức khoảng 20 tỷ USD.