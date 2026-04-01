Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khởi tố bị can xuất khống hóa đơn gia công hơn 20.000 con heo cho Công ty C.P

Theo Tân Lộc | 28-04-2026 - 00:23 AM | Doanh nghiệp

Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố bị can để điều tra hành vi mua bán trái phép hóa đơn, liên quan việc xuất khống hóa đơn gia công hơn 20.000 con heo cho Công ty C.P.

Liên quan vụ lò mổ xuất hóa đơn gia công hơn 20.000 con heo cho Công ty chăn nuôi C.P Việt Nam (gọi tắt là Công ty C.P), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã tống đạt quyết định khởi tố bị can Vũ Biển (42 tuổi, ngụ xã Khánh An, tỉnh Cà Mau ) để điều tra hành vi " mua bán trái phép hóa đơn ".

Bị can Vũ Biển được tại ngoại phục vụ điều tra.

Trước đó, Thuế tỉnh Cà Mau phát hiện trong khoảng thời gian từ tháng 6/2022 đến tháng 6/2023, hộ kinh doanh Vũ Biển (hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm tại xã Hồ Thị Kỷ, Cà Mau) sử dụng 66 hóa đơn xuất bán hàng hóa khống, gia công giết mổ heo với tổng số tiền hơn 2,8 tỷ đồng.

Mở rộng xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phát hiện thêm nhiều dấu hiệu sai phạm. Cụ thể, từ tháng 4/2022 đến tháng 6/2023, hộ kinh doanh này còn xuất khống thêm 20 hóa đơn không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo, với số tiền 298 triệu đồng.

Như Tiền Phong đã thông tin, trong 6 tháng cuối năm 2022, cơ sở Vũ Biển xuất hóa đơn gia công hơn 8.600 con heo, trị giá hơn 1,2 tỷ đồng cho 7 chi nhánh của Công ty C.P.

Từ tháng 1 đến tháng 6/2023, hộ kinh doanh Vũ Biển tiếp tục xuất hóa đơn gia công giết mổ hơn 12.000 con heo cho các chi nhánh Công ty C.P, với tổng giá trị hóa đơn ghi nhận gần 1,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo Chi cục Thủy sản và Chăn nuôi thú y tỉnh Cà Mau, cơ sở trên chỉ đăng ký giết mổ dưới 20 con heo/ngày đêm.

Khi làm việc với cơ quan chức năng, chủ cơ sở không chứng minh được việc giao nhận heo giữa cơ sở và bên thuê gia công; không kê khai các khoản chi phí trên tờ khai như chi phí nhân công, chi phí điện nước, nguyên vật liệu.

Đặc biệt, trên hệ thống hóa đơn điện tử cho thấy không có hóa đơn chứng từ hàng hóa, dịch vụ đầu vào. Chủ cơ sở thừa nhận việc mua bán là không có thật, chỉ xuất hóa đơn theo yêu cầu và được nhận 5% giá trị trên mỗi hóa đơn.

Theo Tân Lộc

tienphong.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tân Hoàng Minh khởi động dự án 11.200m2 trên đất vàng phố Lò Đúc

Tân Hoàng Minh khởi động dự án 11.200m2 trên đất vàng phố Lò Đúc Nổi bật

Hơn 1.000 công nhân trở lại nhà máy thép 6.000 tỷ, hồi sinh cuộc khai thác một trong những mỏ quặng sắt lớn nhất Việt Nam

Hơn 1.000 công nhân trở lại nhà máy thép 6.000 tỷ, hồi sinh cuộc khai thác một trong những mỏ quặng sắt lớn nhất Việt Nam Nổi bật

Vinhomes chi 24.600 tỷ trả cổ tức tiền mặt 60% trong lúc làm hàng loạt dự án khủng nhất lịch sử, tiền có “căng”?

Vinhomes chi 24.600 tỷ trả cổ tức tiền mặt 60% trong lúc làm hàng loạt dự án khủng nhất lịch sử, tiền có “căng”?

00:14 , 28/04/2026
GE Vernova của Mỹ nói gì trước thông tin 1 đối tác Việt Nam cân nhắc bỏ điện khí LNG, chuyển sang năng lượng tái tạo

GE Vernova của Mỹ nói gì trước thông tin 1 đối tác Việt Nam cân nhắc bỏ điện khí LNG, chuyển sang năng lượng tái tạo

00:10 , 28/04/2026
Tỷ phú Trần Bá Dương muốn bán 20% vốn HAGL Agrico dù đang lỗ lũy kế 10.000 tỷ

Tỷ phú Trần Bá Dương muốn bán 20% vốn HAGL Agrico dù đang lỗ lũy kế 10.000 tỷ

00:05 , 28/04/2026
Trái phiếu của Hoàng Anh Gia Lai được xếp hạng tín nhiệm A: Dòng tiền 2.000 tỷ sẽ chảy về đâu?

Trái phiếu của Hoàng Anh Gia Lai được xếp hạng tín nhiệm A: Dòng tiền 2.000 tỷ sẽ chảy về đâu?

00:02 , 28/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên