Tân Hoàng Minh khởi động dự án 11.200m2 trên đất vàng phố Lò Đúc

Sáng 25/4, theo thông tin từ Delta Group, doanh nghiệp này đã tham dự lễ động thổ dự án D’ Patrimony tại số 94 Lò Đúc (Hà Nội) với vai trò nhà thầu thi công. Dự án do Tập đoàn Tân Hoàng Minh làm chủ đầu tư, được quy hoạch thành tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại và nhà ở thương mại.

Công trình gồm 5 tầng hầm và 4 tòa tháp cao 19 tầng. Theo giới thiệu trước đó của chủ đầu tư, khi hoàn thành, dự án dự kiến cung cấp khoảng 480 căn hộ thương mại, 252 phòng khách sạn cùng 31 căn shophouse.

Khu đất 94 Lò Đúc trước đây thuộc sở hữu của CTCP Cồn Rượu Hà Nội (Halico), đơn vị gắn liền với thương hiệu Vodka Hà Nội. Từ năm 2013, Halico đã di dời nhà máy sản xuất về Khu công nghiệp Yên Phong (Bắc Ninh), để lại quỹ đất “vàng” tại nội đô.

Tháng 8/2017, thị trường từng xuất hiện thông tin Tân Hoàng Minh đã hoàn tất việc nắm giữ khu đất này và lên kế hoạch phát triển dự án với quy mô 2 tòa tháp cao 33–35 tầng. Tuy nhiên, kế hoạch không thể triển khai do vướng mắc pháp lý kéo dài.

Đến cuối năm 2024, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn cho loạt dự án tồn đọng, trong đó có dự án 94 Lò Đúc. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh việc xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ nhằm tránh lãng phí nguồn lực và hạn chế thất thoát cho ngân sách.

Đối với Tân Hoàng Minh, đây là dự án bất động sản thứ hai được triển khai trở lại tại Hà Nội sau khi Chủ tịch Đỗ Anh Dũng tái xuất. Trước đó, vào tháng 3/2025, doanh nghiệp đã khởi động dự án căn hộ cao cấp trên khu đất khoảng 2,5 ha tại khu vực Ngọc Hồi.

Thành lập từ năm 1993, Tân Hoàng Minh từng là một trong những “ông lớn” bất động sản với nhiều dự án trên các khu đất đắc địa tại Hà Nội. Tuy nhiên, năm 2022, Chủ tịch Đỗ Anh Dũng bị bắt do liên quan đến vụ án thao túng trái phiếu, khiến hoạt động của doanh nghiệp chững lại. Đến dịp 30/4/2025, ông Dũng nằm trong danh sách hơn 8.000 phạm nhân được đặc xá, mở ra giai đoạn tái khởi động các dự án của tập đoàn.