Hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đã nộp thuế quý 1/2026 có được hoàn thuế không?

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2026/NĐ-CP về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Điểm đáng chú ý là cơ quan soạn thảo đề xuất nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế từ 500 triệu đồng lên 1 tỷ đồng/năm . Khoản 2 Điều 12 được đề xuất sửa đổi theo hướng: Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động kinh doanh nhưng có doanh thu thực tế phát sinh của năm từ 1 tỷ đồng trở xuống thì thực hiện xử lý bù trừ, hoàn trả, hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách theo quy định của pháp luật quản lý thuế đối với số thuế nộp thừa.

Như vậy, nếu dự thảo được thông qua thì những hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đã nộp thuế quý 1/2026 vẫn sẽ được hoàn thuế theo quy định.

Liên quan đến cách xác định doanh thu tính thuế, Điều 5 Nghị định 68/2026/NĐ-CP quy định doanh thu của hộ, cá nhân kinh doanh là toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ, bao gồm cả các khoản trợ giá, phụ thu, tiền thưởng doanh số, chiết khấu thanh toán và các khoản hỗ trợ khác, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa.

Đối với một số lĩnh vực đặc thù, doanh thu tính thuế được xác định riêng. Chẳng hạn, hoạt động gia công hàng hóa tính trên toàn bộ tiền thu gia công; bán hàng trả góp tính theo giá bán trả một lần không bao gồm lãi; hoạt động cho thuê tài sản tính theo tiền thuê từng kỳ; hoạt động vận tải tính trên toàn bộ doanh thu vận chuyển; còn hoạt động xây dựng, lắp đặt tính theo giá trị công trình hoặc khối lượng nghiệm thu.

Thời điểm xác định doanh thu đối với bán hàng hóa là khi chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua; đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành dịch vụ hoặc hoàn thành từng phần dịch vụ cho khách hàng.

Việc nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế lên 1 tỷ đồng sẽ góp phần giảm gánh nặng tài chính cho hộ kinh doanh nhỏ, đồng thời tạo điều kiện để các hộ kinh doanh ổn định hoạt động trong bối cảnh chi phí đầu vào gia tăng.