Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp tư nhân có thể tham gia xây dựng, quản lý chợ?

Theo Thuý Hằng | 26-04-2026 - 09:05 AM | Doanh nghiệp

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định của Chính phủ thay thế Nghị định số 60/2024/NĐ-CP về phát triển và quản lý chợ. Theo đó dự thảo mở rộng đối tượng tham gia đầu tư, cho phép cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp tư nhân tham gia xây dựng, quản lý chợ.

Cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp tư nhân có thể tham gia xây dựng, quản lý chợ. Ảnh. H.H.

Dự thảo hoàn thiện cơ chế huy động nguồn lực đầu tư, trong đó ngân sách Trung ương ưu tiên cho khu vực khó khăn như miền núi, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, còn ngân sách địa phương chủ động triển khai tại các khu vực khác, đồng thời kết hợp các nguồn vốn hợp pháp.

Dự thảo cũng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, làm rõ trách nhiệm của từng cấp quản lý và rút ngắn quy trình ra quyết định, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Một điểm mới quan trọng là mở rộng đối tượng tham gia đầu tư, cho phép cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp tư nhân tham gia xây dựng, quản lý chợ, qua đó thúc đẩy xã hội hóa mạnh mẽ hơn.

Bên cạnh đó, dự thảo bổ sung nhiều cơ chế mới nhằm phù hợp với thực tiễn phát triển như cho phép khai thác đa mục tiêu, đa công năng tại chợ; sử dụng tài sản hạ tầng chợ để tham gia các dự án đối tác công tư; phát triển chợ biên giới theo hướng hiện đại, giảm chi phí logistics và thúc đẩy giao thương.

Đặc biệt, các nội dung về chợ thông minh, chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc hàng hóa và chuyển đổi xanh cũng lần đầu được đưa vào, hướng tới xây dựng hệ thống chợ văn minh, thân thiện với môi trường và đáp ứng xu hướng tiêu dùng mới.

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), giai đoạn 2015 – 2025, số lượng chợ có xu hướng giảm dần, song vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong hạ tầng thương mại. Tính đến hết năm 2025, cả nước có 8.150 chợ, 1.099 siêu thị và 281 trung tâm thương mại.

Trong đó, 86,9% là chợ hạng III với cơ sở vật chất còn hạn chế, chợ hạng I và II chiếm tỷ lệ thấp. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về nâng cấp hạ tầng và đổi mới phương thức quản lý.

Theo Thuý Hằng

Đại đoàn kết

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cập nhật BCTC quý 1/2026 ngày 26/4: BIDV, Thế giới di động, Coteccons gây bất ngờ

Chủ tịch Nam Long: Cổ phiếu NLG chưa được định giá đúng tiềm năng

Sự thực Vườn chim Thung Nham được chuyển nhượng với giá hàng triệu USD

08:51 , 26/04/2026
TGĐ Vinhomes tiết lộ đặc quyền gói vé tháng đường sắt Hà Nội – Hạ Long khoảng 5 triệu đồng

08:34 , 26/04/2026
Tổng giám đốc Vinaconex: "Chúng tôi cũng rất mong giá cổ phiếu cao chứ không phải lình xình như thế này"

07:55 , 26/04/2026
Công bố hình ảnh xe tăng "Made in Vietnam", hỏa lực vượt trội: Bộ Quốc phòng ra chỉ đạo

07:49 , 26/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên