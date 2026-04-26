Cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp tư nhân có thể tham gia xây dựng, quản lý chợ?

Dự thảo hoàn thiện cơ chế huy động nguồn lực đầu tư, trong đó ngân sách Trung ương ưu tiên cho khu vực khó khăn như miền núi, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, còn ngân sách địa phương chủ động triển khai tại các khu vực khác, đồng thời kết hợp các nguồn vốn hợp pháp.

Dự thảo cũng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, làm rõ trách nhiệm của từng cấp quản lý và rút ngắn quy trình ra quyết định, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Một điểm mới quan trọng là mở rộng đối tượng tham gia đầu tư, cho phép cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp tư nhân tham gia xây dựng, quản lý chợ, qua đó thúc đẩy xã hội hóa mạnh mẽ hơn.

Bên cạnh đó, dự thảo bổ sung nhiều cơ chế mới nhằm phù hợp với thực tiễn phát triển như cho phép khai thác đa mục tiêu, đa công năng tại chợ; sử dụng tài sản hạ tầng chợ để tham gia các dự án đối tác công tư; phát triển chợ biên giới theo hướng hiện đại, giảm chi phí logistics và thúc đẩy giao thương.

Đặc biệt, các nội dung về chợ thông minh, chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc hàng hóa và chuyển đổi xanh cũng lần đầu được đưa vào, hướng tới xây dựng hệ thống chợ văn minh, thân thiện với môi trường và đáp ứng xu hướng tiêu dùng mới.

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), giai đoạn 2015 – 2025, số lượng chợ có xu hướng giảm dần, song vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong hạ tầng thương mại. Tính đến hết năm 2025, cả nước có 8.150 chợ, 1.099 siêu thị và 281 trung tâm thương mại.

Trong đó, 86,9% là chợ hạng III với cơ sở vật chất còn hạn chế, chợ hạng I và II chiếm tỷ lệ thấp. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về nâng cấp hạ tầng và đổi mới phương thức quản lý.