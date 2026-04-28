Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tài trợ thêm cho VinFast 5.000 tỷ trong quý 1/2026: Đã thực hiện được bao nhiêu trong cam kết 50.000 tỷ?

Ngọc Điệp | 28-04-2026 - 15:07 PM | Doanh nghiệp

Đến hết năm 2026, Vingroup có kế hoạch cho VinFast vay mới tối đa 35.000 tỷ đồng, ông Phạm Nhật Vượng cũng cam kết tài trợ cho VinFast 50.000 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2026 của Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán VIC), trong quý 1, ông Phạm Nhật Vượng – Chủ tịch Tập đoàn đã tài trợ cho VinFast thêm 5.000 tỷ đồng.

Trong năm 2023, ông Phạm Nhật Vượng đã tài trợ VinFast là 18.980 tỷ đồng, năm 2024 là 8.277 tỷ đồng và năm 2025 là 23.000 tỷ đồng. Như vậy tính đến hết quý 1/2026, ông đã tài trợ 55.257 tỷ đồng cho VinFast.

Tuyên bố dùng 1 tỷ USD tiền riêng để tài trợ cho VinFast được ông Vượng nhắc đến lần đầu tiên vào tháng 4/2023. Trong vòng 1 năm, số tiền này đã được ‘giải ngân’ và tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Vingroup hồi tháng 4/2024, ông Vượng cho biết sau khi tài trợ 1 tỷ USD, ông sẽ tiếp tục thu xếp tài sản của mình để tài trợ cho VinFast tối thiểu thêm 1 tỷ USD nữa.

Đến ngày 12/11/2024, Tập đoàn Vingroup và ông Phạm Nhật Vượng chính thức công bố một cam kết hỗ trợ tài chính cho Công ty VinFast. Theo đó, đến hết năm 2026, Vingroup có kế hoạch cho VinFast vay mới tối đa 35.000 tỷ đồng, ông Phạm Nhật Vượng cũng cam kết tài trợ cho VinFast 50.000 tỷ đồng.

Như vậy, tính từ quý 4/2024 đến nay, trong cam kết tài trợ 50.000 tỷ đồng này, ông Vượng đã giải ngân 33.000 tỷ.

Với tư cách Tổng giám đốc và cổ đông lớn của VinFast, khoản tài trợ 50.000 tỷ đồng được thu xếp từ các nguồn tài sản cá nhân, không ảnh hưởng đến lợi ích của các cổ đông Vingroup và VinFast.

Về kết quả kinh doanh, tổng doanh thu thuần hợp nhất trong quý 1/2026 của Vingroup đạt 104.352 tỷ đồng, tăng trưởng 24% so với cùng kỳ năm 2025 nhờ ghi nhận tăng trưởng tích cực từ các lĩnh vực sản xuất công nghiệp và kinh doanh bất động sản.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 5.611 tỷ đồng, tăng 150% so với cùng kỳ. Tại ngày 31/3/2026, tổng tài sản Vingroup đạt 1,179 triệu  tỷ đồng.﻿

