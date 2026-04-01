Cập nhật BCTC quý 1/2026 ngày 28/4: Đã có 16 doanh nghiệp báo lãi nghìn tỷ, ngành ngân hàng áp đảo, bán lẻ tăng trưởng cao

Ngọc Điệp | 28-04-2026 - 01:03 AM | Doanh nghiệp

Bức tranh kinh doanh quý 1/2026 lộ diện những gam màu đối lập: Trong khi nhóm năng lượng và tiêu dùng bứt phá với những con số tăng trưởng ấn tượng, thì ngành bất động sản và chứng khoán lại chứng kiến sự tách biệt rõ rệt giữa nhóm dẫn đầu và phần còn lại của thị trường.

Đã có 16 doanh nghiệp báo lãi nghìn tỷ, trong đó ngân hàng 7 đại diện, dẫn đầu là TCB (8.870 tỷ) và BID (8.572 tỷ). Tuy nhiên, đột phá nhất là nhóm Bán lẻ & F&B với MSN tăng trưởng 90% và MWG tăng 72%.

Bức tranh lợi nhuận có sự tách biệt lớn; trong khi Vincom Retail (VRE) và SJ Group (SJS) tăng trưởng ấn tượng, thì nhiều doanh nghiệp khác như VEFAC (VEF) hay Nhà Đà Nẵng (NDN) lại sụt giảm lợi nhuận đến hơn 98%.

Ngân hàng duy trì đà tăng trưởng ổn định với mức tăng phổ biến từ 16% - 58%. Các ông lớn như VPBank và Techcombank bứt phá mạnh mẽ, trong khi LPBank và Saigonbank là những cái tên hiếm hoi ghi nhận tăng trưởng âm.

Thị trường phân hóa rõ rệt; các công ty lớn như SSI, VPS, TCBS đều báo lãi nghìn tỷ và tăng trưởng hai chữ số. Tuy nhiên, nhóm quy mô nhỏ hơn gặp khó khăn lớn với nhiều đơn vị báo lỗ sâu như EVS (-197 tỷ đồng) hay VDS.

Dầu khí và Xăng dầu ghi nhận sự bùng nổ về con số tương đối, đặc biệt là PV Gas D tăng trưởng đột biến. Ông lớn PV GAS tiếp tục giữ vững vị thế với lợi nhuận trước thuế đạt 3.755 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ.

Đa số các doanh nghiệp nhiệt điện và thủy điện ghi nhận mức tăng trưởng dương. Tuy nhiên, một số ít đơn vị thủy điện nhỏ vẫn đang trong tình trạng thua lỗ hoặc tăng trưởng âm.

F&B có sự hồi phục tốt, tiêu biểu là Masan Group (MSN) tăng trưởng 90% và Sabeco (SAB) tăng 51%. Masan Consumer (MCH) tiếp tục là "con gà đẻ trứng vàng" với lợi nhuận trên 2.000 tỷ đồng.

Tân Hoàng Minh khởi động dự án 11.200m2 trên đất vàng phố Lò Đúc

Hơn 1.000 công nhân trở lại nhà máy thép 6.000 tỷ, hồi sinh cuộc khai thác một trong những mỏ quặng sắt lớn nhất Việt Nam

Khởi tố bị can xuất khống hóa đơn gia công hơn 20.000 con heo cho Công ty C.P

00:23 , 28/04/2026
Vinhomes chi 24.600 tỷ trả cổ tức tiền mặt 60% trong lúc làm hàng loạt dự án khủng nhất lịch sử, tiền có "căng"?

00:14 , 28/04/2026
GE Vernova của Mỹ nói gì trước thông tin 1 đối tác Việt Nam cân nhắc bỏ điện khí LNG, chuyển sang năng lượng tái tạo

00:10 , 28/04/2026
Tỷ phú Trần Bá Dương muốn bán 20% vốn HAGL Agrico dù đang lỗ lũy kế 10.000 tỷ

00:05 , 28/04/2026

