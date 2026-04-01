Tỷ phú Trần Bá Dương muốn bán 20% vốn HAGL Agrico dù đang lỗ lũy kế 10.000 tỷ

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HNG) vừa thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với chỉ tiêu doanh thu thuần 1.676 tỷ đồng. Sau nhiều năm kinh doanh dưới giá vốn, doanh nghiệp dự kiến đạt lợi nhuận trước thuế 232 tỷ đồng trong năm tài chính này.

Đây là mục tiêu tăng trưởng dựa trên kết quả doanh thu năm 2025 đạt 678 tỷ đồng, dù thời điểm đó công ty vẫn ghi nhận mức lỗ trước thuế 980 tỷ đồng do áp lực chi phí lãi vay và khấu hao tài sản.

Thực tế, tình trạng tài chính của HAGL Agrico vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức tồn đọng từ giai đoạn trước. Kể từ khi tỷ phú Trần Bá Dương tiếp quản điều hành từ ông Đoàn Nguyên Đức vào năm 2021, doanh nghiệp ghi nhận lỗ liên tục với mức đỉnh điểm hơn 3.500 tỷ đồng vào năm 2022.

Tính đến cuối năm 2025, tổng lỗ lũy kế của công ty đã chạm mốc 10.371 tỷ đồng, khiến vốn chủ sở hữu còn lại hơn 1.044 tỷ đồng. Ban lãnh đạo giải trình nguyên nhân thua lỗ kéo dài chủ yếu do chi phí chuyển đổi cây trồng tại các khu vực kém hiệu quả và hệ quả từ quá trình tái cơ cấu nợ cũ.

Để giải bài toán thâm hụt, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trần Bá Dương nhận định doanh nghiệp cần lộ trình khoảng 3 đến 4 năm để xử lý dứt điểm khoản lỗ lũy kế, tùy thuộc vào hiệu quả vận hành thực tế tại các nông trường.

Trong năm nay, HNG dự kiến giải ngân khoảng 3.664 tỷ đồng cho hoạt động đầu tư, tập trung chủ yếu vào mảng chuối với ngân sách 1.769 tỷ đồng và mô hình chăn nuôi bò kết hợp trồng cây ăn trái. Việc duy trì quy mô đầu tư gấp đôi doanh thu kế hoạch cho thấy định hướng của doanh nghiệp trong việc tập trung hoàn thiện hạ tầng và cơ giới hóa sản xuất để tạo dòng tiền ổn định.

Song song với hoạt động đầu tư, HAGL Agrico triển khai phương án phát hành riêng lẻ để bán khoảng 20% vốn cho hai nhà đầu tư chiến lược. Các đối tác này được xác định là những quỹ đầu tư có tầm nhìn dài hạn, ưu tiên hưởng cổ tức và không trực tiếp tham gia vào công tác điều hành doanh nghiệp.

Lãnh đạo doanh nghiệp cho biết việc tìm kiếm nguồn lực mới nhằm bổ sung nguồn lực tài chính mà không gây xáo trộn định hướng vận hành chung. Giá phát hành sẽ do nhà đầu tư thẩm định dựa trên triển vọng hoạt động của công ty.

Hiện tại, doanh nghiệp vẫn duy trì sự phối hợp chặt chẽ với hệ sinh thái Thaco Agri trong việc hỗ trợ vốn lưu động và tiêu thụ sản phẩm nông sản để ổn định hoạt động trong giai đoạn tái cơ cấu.

Lãnh đạo công ty khẳng định chưa có kế hoạch sáp nhập với Thaco Agri, đồng thời vẫn giữ tư cách công ty đại chúng và hoạt động vì lợi ích cổ đông.