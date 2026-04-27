Công ty con của FLC nợ thuế gần 35 tỷ đồng

Cơ quan Thuế tỉnh Thanh Hóa đã công khai danh sách người nộp thuế vẫn còn nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước tính đến ngày 31/3/2026.

Trong đó, Công ty TNHH FLC Samson Golf & Resort, công ty con của Tập đoàn FLC đang nợ thuế hơn 34,6 tỷ đồng.

Trước đó , Ngân hàng Hàng hải Việt Nam (MSB) đã thông báo sẽ tiến hành thu giữ tài sản thế chấp của Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways), do doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng tín dụng đã ký kết.

Việc thu giữ dự kiến được thực hiện sau ngày 10-5-2026 tại nơi có các tài sản bảo đảm.

Cụ thể, ngân hàng dự kiến thu giữ 207 bất động sản tại khu biệt thự thuộc khu phức hợp Đak Đoa, Gia Lai; 169 tài sản tại phân khu số 6, khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, Quy Nhơn, Bình Định; 10 tài sản tại khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn, Thanh Hóa và một tài sản tại TP Pleiku, Gia Lai.

Sacombank trước đó cũng đã thông báo thu giữ tài sản bảo đảm khoản nợ xấu của Bamboo Airways. Theo đó, ngày 20/3, ngân hàng đã gửi thông báo yêu cầu bên bảo đảm/Người đang giữ TSBĐ tự nguyện bàn giao TSBĐ và hồ sơ pháp lý tài sản để xử lý nợ trước ngày 27/3/2026.﻿

Tuy nhiên, bên được cấp tín dụng, bên bảo đảm/người đang giữ TSBĐ không thực hiện đúng nghĩa vụ theo yêu cầu của Sacombank. Do đó, Sacombank có quyết định về việc thu giữ tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của Bamboo Airways.

Tài sản thu giữ bao gồm: Quyền sử dụng đất bao gồm 86.308,9 m2 đất (trong đó 86.267,5 m2 đất ở nông thôn và 41,4 m2 đất ở đô thị) thuộc 355 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ Khu C – Khu biệt thự nhà ở thuộc Khu phức hợp Đăk Đoa, xã Tân Bình, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai (nay là xã Đăk Đoa cấp ngày 9/9/2021).

Chủ sở hữu của bất động sản này là Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC. Thời hạn sử dụng đến hết 27/7/2071. Thời điểm thực hiện thu giữ từ ngày 22/4/2026 đến 22/6/2026.