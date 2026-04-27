Công ty vốn 4 tỷ dự chi 1.220 tỷ đồng mua lại công ty con của Vinahud

Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Vinahud (MCK: VHD, sàn UPCoM) vừa thông qua các nội dung liên quan đến việc thực hiện giao dịch chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Friends đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Cụ thể, theo Nghị quyết HĐQT số 26/2026/NQ-HĐQT ngày 22/4/2026, Vinahud dự kiến chuyển nhượng 25% vốn điều lệ tại Đầu tư và Xây dựng Friends cho Công ty TNHH Diamond Crown Homes với giá 305 tỷ đồng, trong khi giá trị phần vốn góp theo mệnh giá là 102,5 tỷ đồng.

Ngay sau đó, ngày 23/4/2026, Vinahud công bố Nghị quyết số 29/2026/NQ-HĐQT tiếp tục thông qua phương án chuyển nhượng 75% vốn còn lại tại Đầu tư và Xây dựng Friends cho cùng đối tác với giá 915 tỷ đồng, giá trị phần vốn góp theo mệnh giá là 307,5 tỷ đồng.

Như vậy, Vinahud dự kiến chuyển nhượng 100% vốn góp tại Đầu tư và Xây dựng Friends cho Diamond Crown Homes với tổng giá trị chuyển nhượng lên đến 1.220 tỷ đồng. Thời điểm dự kiến thực hiện các giao dịch trong quý II/2026.

Một dữ liệu của PV cho thấy, ngày 22/4/2026, Vinahud đã ký Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp số 01/HDCNVG/FRIENDS/VHD-CROWN với Công ty TNHH Diamond Crown Homes và hợp đồng có hiệu lực ngay trong ngày.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Diamond Crown Homes được thành lập từ ngày 10/1/2022, ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Trụ sở chính đặt tại Tòa nhà Ruby Plaza, 44 Lê Ngọc Hân, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Khi mới thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 5 tỷ đồng với 2 cổ đông góp vốn gồm ông Nguyễn Thanh Quang (tỷ lệ 20%) và bà Nguyễn Diệu Linh (tỷ lệ 80%).

Cập nhật thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 20/7/2022, Diamond Crown Homes đã giảm vốn điều lệ xuống còn 4 tỷ đồng. Đồng thời, Người đại diện theo pháp luật kiêm Giám đốc của doanh nghiệp là bà Nguyễn Diệu Linh (SN 1978).

Ngoài Diamond Crown Homes, bà Linh còn đứng tên đại diện pháp luật tại một số doanh nghiệp khác như Công ty CP Sản xuất và Đầu tư thương mại Phạm Nguyễn và Công ty TNHH Thời trang và Đồng phục Nguyễn Gia.

Cùng chiều diễn biến, trước đó Vinahud cũng đã phê duyệt việc chuyển nhượng 49% cổ phần tại Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Phú Hải cho Đầu tư và Xây dựng Friends với giá 300 tỷ đồng. Thời điểm thực hiện giao dịch trong quý II/2026.

Tính đến ngày 31/3/2026, Đầu tư và Xây dựng Xuân Phú Hải đang là công ty con của Vinahud với tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết 99,99%.

Như vậy, nếu giao dịch chuyển nhượng nêu trên thành công, Vinahud sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại Đầu tư và Xây dựng Xuân Phú Hải xuống còn 50,99%.



