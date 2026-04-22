Khởi tố vụ hộ kinh doanh xuất hóa đơn gia công hơn 20.000 con heo cho Công ty C.P

Theo Tân Lộc | 22-04-2026 - 06:51 AM | Doanh nghiệp

Một hộ kinh doanh đăng ký giết mổ 20 con heo/ngày đêm, nhưng xuất hóa đơn gia công hơn 20.000 con heo cho Công ty C.P Việt Nam. Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án để điều tra.

Ngày 21/4, nguồn tin của PV Tiền Phong , Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã ra quyết định khởi tố vụ án mua bán trái phép hóa đơn , liên quan vụ lò mổ xuất hóa đơn gia công hơn 20.000 con heo cho Công ty Chăn nuôi C.P Việt Nam (Công ty C.P).

Trước đó, ngày 5/6/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cà Mau nhận thông tin phản ánh vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế. Theo đó, hộ kinh doanh V.B (xã Hồ Thị Kỷ, Cà Mau) đã lập 66 hóa đơn giá trị gia tăng khống từ tháng 6/2022 đến tháng 6/2023, với tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn gần 2,9 tỷ đồng.

Toàn bộ số hóa đơn trên được xuất cho các chi nhánh của Công ty C.P , với tên hàng hóa là "gia công giết mổ heo".

Cụ thể, từ tháng 6 đến tháng 12/2022, hộ kinh doanh V.B đã xuất hóa đơn gia công giết mổ tổng cộng hơn 8.600 con heo cho 7 chi nhánh của Công ty C.P. Tổng giá trị ghi trên hóa đơn trong giai đoạn này hơn 1,2 tỷ đồng.

Từ tháng 1 đến tháng 6/2023, hộ kinh doanh V.B tiếp tục xuất hóa đơn gia công giết mổ hơn 12.000 con heo cho các chi nhánh Công ty C.P, với tổng giá trị hóa đơn ghi nhận gần 1,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo Chi cục Thủy sản và Chăn nuôi thú y tỉnh Cà Mau, cơ sở V.B chỉ đăng ký giết mổ dưới 20 con heo/ngày đêm.

Theo Tân Lộc

Tiền phong

Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng giật mình vì PAN Group có hàng triệu mét vuông đất ở khắp Việt Nam

ĐHCĐ Nông nghiệp Hòa Phát: Lãi 345 tỷ đồng quý I/2026, trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 36% trong năm nay

VinFast đón tin vui trong đêm ngay trước thời điểm tỷ phú Phạm Nhật Vượng gặp gỡ cổ đông

00:24 , 22/04/2026
Cổ đông Hòa Phát: Người tích 100.000 cổ phiếu cho trẻ sơ sinh làm học phí, người chờ bán giá 33.000 đồng

Cổ đông Hòa Phát: Người tích 100.000 cổ phiếu cho trẻ sơ sinh làm học phí, người chờ bán giá 33.000 đồng

00:06 , 22/04/2026
Cập nhật BCTC quý 1/2026 sáng ngày 22/4: Techcombank báo lãi tăng 23%, một doanh nghiệp BĐS lãi gấp 2,5 lần cùng kỳ

Cập nhật BCTC quý 1/2026 sáng ngày 22/4: Techcombank báo lãi tăng 23%, một doanh nghiệp BĐS lãi gấp 2,5 lần cùng kỳ

00:03 , 22/04/2026
Ông Nguyễn Duy Hưng nói về thương vụ Bibica: Chỉ cần bán một công ty con đóng góp 10-11% doanh thu, lợi nhuận, cũng đã thu về một nửa giá trị vốn hóa của PAN

Ông Nguyễn Duy Hưng nói về thương vụ Bibica: Chỉ cần bán một công ty con đóng góp 10-11% doanh thu, lợi nhuận, cũng đã thu về một nửa giá trị vốn hóa của PAN

00:02 , 22/04/2026

