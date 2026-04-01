VinFast đón tin vui trong đêm ngay trước thời điểm tỷ phú Phạm Nhật Vượng gặp gỡ cổ đông

Mở cửa phiên giao dịch 21/4 (tối 21/4 theo giờ Việt Nam), cổ phiếu VFS của VinFast Auto đang giao dịch ở mức 5,26 USD/cp, tăng 0,9 USD, tương đương 20% so với ngày trước đó, tăng gần 80% trong vòng 1 tháng qua.



Đây cũng là mức giá cao nhất trong vòng 1 năm trở lại đây. Giá trị vốn hóa thị trường đạt gần 11 tỷ USD.

Các pháp nhân liên quan đến CEO Phạm Nhật Vượng đang nắm 2,29 tỷ cổ phiếu VFS tương đương 97,8%. ﻿Vingroup nắm 1,19 tỷ cổ phiếu, CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam (Vietnam Investment Group Joint Stock Company - VIG) nắm 769,6 triệu cổ phiếu, và Asian Star Trading & Investment (Asian Star) tại Singapore nắm 334 triệu cổ phiếu.

Theo bảng xếp hạng tỷ phú theo thời gian thực của Forbes, tại ngày 21/4, ông Phạm Nhật Vượng sở hữu khối tài sản 32,1 tỷ USD, tăng 821 tỷ USD so với ngày trước đó và hiện xếp thứ 71 thế giới.

Hãng xe điện VinFast của Việt Nam đang tạo dấu ấn rõ nét tại thị trường Đông Nam Á khi lần đầu vượt qua Tesla và Toyota trong phân khúc xe thuần điện tại Philippines, đồng thời chiếm hơn một nửa thị phần ô tô ở thị trường này chỉ trong 3 tháng đầu năm 2026.

Theo báo cáo bán hàng quý I/2026 của Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Philippines và Hiệp hội Các nhà sản xuất xe tải Philippines, VinFast đã bàn giao 1.171 xe điện tại thị trường này.

Kết quả đó giúp VinFast vươn lên vị trí dẫn đầu, chiếm hơn 51% tổng doanh số xe điện của các thành viên hai hiệp hội. Trong cùng kỳ, toàn thị trường Philippines tiêu thụ 2.289 xe điện.

Xếp sau VinFast là Tesla với 469 xe bán ra, trong khi liên doanh Omoda & Jaecoo đạt 213 xe. Đáng chú ý, Toyota – vốn thống trị phân khúc xe động cơ đốt trong – chỉ đứng thứ 7 với 55 xe điện được bàn giao.

Không chỉ ở Philippines, trước đó vào tháng 11/2025, VinFast cũng đã vượt mặt Tesla tại thị trường Ấn Độ. Cụ thể, hãng đã bán ra 291 xe điện tại đây - mức cao nhất kể từ khi chính thức gia nhập thị trường. Trong cùng thời điểm, Tesla chỉ đạt doanh số 48 xe, phần lớn đến từ mẫu Model Y.﻿

Song song với thành công tại các thị trường nước ngoài, VinFast tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu tại Việt Nam. Trong quý I/2026, hãng bàn giao 53.684 xe điện, tăng 53% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 3, doanh số đạt 27.609 xe, củng cố mục tiêu bàn giao 300.000 xe điện trong cả năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tập đoàn Vingroup (mã VIC) do ông Vượng làm Chủ tịch sẽ tổ chức vào 9h00 sáng thứ Tư, ngày 22/4/2026 tại Trung tâm Hội nghị Almaz, Đường Hoa Lan, Khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, TP Hà Nội.