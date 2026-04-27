Cập nhật BCTC quý 1/2026 ngày 27/4: Dầu khí, xăng dầu tăng đột biến; Ngân hàng, F&B thăng hoa; Bất động sản phân hóa mạnh

Ngọc Điệp | 27-04-2026 - 10:45 AM | Doanh nghiệp

Bức tranh kinh doanh quý 1/2026 lộ diện những gam màu đối lập: Trong khi nhóm năng lượng và tiêu dùng bứt phá với những con số tăng trưởng ấn tượng, thì ngành bất động sản và chứng khoán lại chứng kiến sự tách biệt rõ rệt giữa nhóm dẫn đầu và phần còn lại của thị trường.

Bức tranh lợi nhuận có sự tách biệt lớn; trong khi Vincom Retail (VRE) và SJ Group (SJS) tăng trưởng ấn tượng, thì nhiều doanh nghiệp khác như VEFAC (VEF) hay Nhà Đà Nẵng (NDN) lại sụt giảm lợi nhuận đến hơn 98%.

Ngân hàng duy trì đà tăng trưởng ổn định với mức tăng phổ biến từ 16% - 58%. Các ông lớn như VPBank và Techcombank bứt phá mạnh mẽ, trong khi LPBank và Saigonbank là những cái tên hiếm hoi ghi nhận tăng trưởng âm.

Thị trường phân hóa rõ rệt; các công ty lớn như SSI, VPS, TCBS đều báo lãi nghìn tỷ và tăng trưởng hai chữ số. Tuy nhiên, nhóm quy mô nhỏ hơn gặp khó khăn lớn với nhiều đơn vị báo lỗ sâu như EVS (-197 tỷ đồng) hay VDS.

Dầu khí và Xăng dầu ghi nhận sự bùng nổ về con số tương đối, đặc biệt là PV Gas D tăng trưởng đột biến. Ông lớn PV GAS tiếp tục giữ vững vị thế với lợi nhuận trước thuế đạt 3.755 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ.

Đa số các doanh nghiệp nhiệt điện và thủy điện ghi nhận mức tăng trưởng dương. Tuy nhiên, một số ít đơn vị thủy điện nhỏ vẫn đang trong tình trạng thua lỗ hoặc tăng trưởng âm.

F&B có sự hồi phục tốt, tiêu biểu là Masan Group (MSN) tăng trưởng 90% và Sabeco (SAB) tăng 51%. Masan Consumer (MCH) tiếp tục là "con gà đẻ trứng vàng" với lợi nhuận trên 2.000 tỷ đồng.

Nhóm cảng biển duy trì sắc xanh ổn định với mức tăng trưởng trung bình từ 10% - 60%. Ngược lại, mảng vận tải biển vẫn còn những mảng tối khi một số doanh nghiệp như Nosco hay Phước An Port vẫn chưa thoát lỗ.

Ô tô & Phụ tùng: Ngành chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ ở nhóm săm lốp (CSM, DRC, SRC). Đặc biệt, VIMID gây bất ngờ với mức tăng trưởng lợi nhuận lên đến 539%, trong khi Haxaco lại sụt giảm nhẹ.

Các doanh nghiệp trong ngành đều ghi nhận kết quả tích cực với mức tăng trưởng lợi nhuận từ 9% đến 132%.

Ngọc Điệp

