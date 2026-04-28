Ngay tháng 5, Việt Nam thử nghiệm xe tăng hạng nhẹ tự chế tạo, ra mắt vào tháng 12: Ai đứng sau?

Phụng Tiên | 28-04-2026 - 08:21 AM | Doanh nghiệp

Ngay tháng 5, Việt Nam thử nghiệm xe tăng hạng nhẹ tự chế tạo, ra mắt vào tháng 12: Ai đứng sau?

Theo Đại tá Nguyễn Cao Cường, Giám đốc Nhà máy Z125, điểm nổi bật của xe tăng hạng nhẹ T-1 được thiết kế hiện đại, có tính mở, có khả năng mô đun hóa, thay thế các chủng loại vũ khí, khí tài khác nhau. Đặc biệt, xe tăng hạng nhẹ T-1 có tính năng kỹ, chiến thuật vượt trội về hỏa lực, cơ động và khả năng bảo vệ.

Theo Báo Quân đội nhân dân, ngày 24/4, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tới kiểm tra tiến độ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo xe tăng hạng nhẹ T-1 tại Nhà máy Z125 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng).

Nhà máy Z125 chủ trì, phối hợp với 12 đơn vị trong toàn quân triển khai nhiệm vụ nghiên cứu, chế tạo sản phẩm, hoàn thiện các thủ tục mở mới nhiệm vụ khoa học công nghệ.

Đến nay, cơ bản hoàn thành tổng lắp mẫu xe tăng hạng nhẹ T-1 để thử nghiệm đánh giá làm cơ sở hoàn thiện sản phẩm. Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã xây dựng, rà soát thuyết minh, sẵn sàng phục vụ Hội đồng Bộ Quốc phòng tổ chức xét duyệt, thẩm định theo quy định. Theo kế hoạch, xe tăng hạng nhẹ T-1 sẽ được tổ chức thử nghiệm và đánh giá thực tế trong tháng 5/2026. ﻿

Sản phẩm hoàn chỉnh phải đáp ứng đầy đủ bộ chỉ tiêu tính năng đã được Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam phê duyệt. Sau khi hoàn tất nghiệm thu, xe tăng T-1 dự kiến sẽ được đưa vào trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 năm 2026 dự kiến diễn ra trong 4 ngày, từ 10 đến 13/12.

Theo Đại tá Nguyễn Cao Cường, Giám đốc Nhà máy Z125, điểm nổi bật của xe tăng hạng nhẹ T-1 được thiết kế hiện đại, có tính mở, có khả năng mô đun hóa, thay thế các chủng loại vũ khí, khí tài khác nhau. Đặc biệt, xe tăng hạng nhẹ T-1 có tính năng kỹ, chiến thuật vượt trội về hỏa lực, cơ động và khả năng bảo vệ.﻿

Tân Hoàng Minh khởi động dự án 11.200m2 trên đất vàng phố Lò Đúc

Tân Hoàng Minh khởi động dự án 11.200m2 trên đất vàng phố Lò Đúc Nổi bật

Hơn 1.000 công nhân trở lại nhà máy thép 6.000 tỷ, hồi sinh cuộc khai thác một trong những mỏ quặng sắt lớn nhất Việt Nam

Hơn 1.000 công nhân trở lại nhà máy thép 6.000 tỷ, hồi sinh cuộc khai thác một trong những mỏ quặng sắt lớn nhất Việt Nam Nổi bật

Cập nhật BCTC quý 1/2026 ngày 28/4: Đã có 16 doanh nghiệp báo lãi nghìn tỷ, ngành ngân hàng áp đảo, bán lẻ tăng trưởng cao

Cập nhật BCTC quý 1/2026 ngày 28/4: Đã có 16 doanh nghiệp báo lãi nghìn tỷ, ngành ngân hàng áp đảo, bán lẻ tăng trưởng cao

Khởi tố bị can xuất khống hóa đơn gia công hơn 20.000 con heo cho Công ty C.P

Khởi tố bị can xuất khống hóa đơn gia công hơn 20.000 con heo cho Công ty C.P

Vinhomes chi 24.600 tỷ trả cổ tức tiền mặt 60% trong lúc làm hàng loạt dự án khủng nhất lịch sử, tiền có “căng”?

Vinhomes chi 24.600 tỷ trả cổ tức tiền mặt 60% trong lúc làm hàng loạt dự án khủng nhất lịch sử, tiền có “căng”?

GE Vernova của Mỹ nói gì trước thông tin 1 đối tác Việt Nam cân nhắc bỏ điện khí LNG, chuyển sang năng lượng tái tạo

GE Vernova của Mỹ nói gì trước thông tin 1 đối tác Việt Nam cân nhắc bỏ điện khí LNG, chuyển sang năng lượng tái tạo

