Ngay tháng 5, Việt Nam thử nghiệm xe tăng hạng nhẹ tự chế tạo, ra mắt vào tháng 12: Ai đứng sau?

Theo Báo Quân đội nhân dân, ngày 24/4, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tới kiểm tra tiến độ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo xe tăng hạng nhẹ T-1 tại Nhà máy Z125 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng).

Nhà máy Z125 chủ trì, phối hợp với 12 đơn vị trong toàn quân triển khai nhiệm vụ nghiên cứu, chế tạo sản phẩm, hoàn thiện các thủ tục mở mới nhiệm vụ khoa học công nghệ.



Đến nay, cơ bản hoàn thành tổng lắp mẫu xe tăng hạng nhẹ T-1 để thử nghiệm đánh giá làm cơ sở hoàn thiện sản phẩm. Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã xây dựng, rà soát thuyết minh, sẵn sàng phục vụ Hội đồng Bộ Quốc phòng tổ chức xét duyệt, thẩm định theo quy định. Theo kế hoạch, xe tăng hạng nhẹ T-1 sẽ được tổ chức thử nghiệm và đánh giá thực tế trong tháng 5/2026. ﻿

Sản phẩm hoàn chỉnh phải đáp ứng đầy đủ bộ chỉ tiêu tính năng đã được Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam phê duyệt. Sau khi hoàn tất nghiệm thu, xe tăng T-1 dự kiến sẽ được đưa vào trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 năm 2026 dự kiến diễn ra trong 4 ngày, từ 10 đến 13/12.

Theo Đại tá Nguyễn Cao Cường, Giám đốc Nhà máy Z125, điểm nổi bật của xe tăng hạng nhẹ T-1 được thiết kế hiện đại, có tính mở, có khả năng mô đun hóa, thay thế các chủng loại vũ khí, khí tài khác nhau. Đặc biệt, xe tăng hạng nhẹ T-1 có tính năng kỹ, chiến thuật vượt trội về hỏa lực, cơ động và khả năng bảo vệ.﻿