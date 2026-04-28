Coteccons (CTD) báo lãi tăng đột biến 108%, thiết lập 18 công ty con từ Singapore đến Saudi Arabia, Hoa Kỳ

Theo báo cáo tài chính hợp nhất (niên độ tài chính từ 01/01/2026 đến 31/03/2026), doanh thu thuần của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (Mã: CTD) trong quý 3/2026 đạt hơn 6.409 tỷ đồng, tăng 28,12% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt gần 119 tỷ đồng, tăng trưởng 108% so với mức 57 tỷ đồng của quý 3/2025.

Tính chung lũy kế 9 tháng đầu niên độ tài chính (kết thúc ngày 31/03/2026), Coteccons ghi nhận doanh thu thuần đạt 23.868 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 641,6 tỷ đồng.

Lý giải về mức tăng trưởng đột biến này, Ban lãnh đạo Coteccons cho biết bên cạnh việc tăng trưởng doanh thu xây dựng, công ty đã cải thiện được biên lợi nhuận gộp lên mức 4,48% (tăng 1,36% so với cùng kỳ).

Coteccons đã sử dụng hơn 52 tỷ đồng từ dự phòng cho các "Hợp đồng có rủi ro lớn" và hoàn nhập hơn 13,6 tỷ đồng dự phòng giảm giá hàng tồn kho để bù đắp sự gia tăng của chi phí nhân công và nguyên vật liệu. Điều này giúp chi phí giá vốn trong kỳ không bị tăng vọt khi giá nhân công hay vật liệu biến động. Khoản hoàn nhập được hạch toán giảm trực tiếp vào giá vốn hàng bán trong kỳ, từ đó trực tiếp làm tăng lợi nhuận gộp. ﻿

Tổng tài sản đạt 34.686 tỷ đồng tại ngày 31/03/2026. Doanh nghiệp đang nắm giữ lượng tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (chủ yếu là tiền gửi ngân hàng) hơn 6.100 tỷ đồng.

Trong kỳ, Coteccons đã hoàn tất chào bán 14 triệu trái phiếu ra công chúng, thu về 1.400 tỷ đồng với lãi suất cố định 9%/năm và kỳ hạn 3 năm. Đây là loại trái phiếu tín chấp được niêm yết trên HNX.

Công ty đã được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên mức 1.087 tỷ đồng vào tháng 02/2026 thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Báo cáo tài chính cũng tiết lộ chi tiết việc Coteccons lập hàng loạt pháp nhân tại các thị trường trọng điểm.

Tính đến cuối quý 3/2026, tập đoàn đã sở hữu 18 công ty con với mạng lưới hoạt động trải dài từ Singapore, Hoa Kỳ, Kazakhstan, Saudi Arabia đến Ấn Độ và Campuchia.

Không chỉ dừng lại ở xây dựng dân dụng và công nghiệp, Coteccons đang mở rộng sang các lĩnh vực phụ trợ và công nghệ như: Cơ điện và Nhôm kính (Thông qua các công ty con UGVN và Sinh Nam Facade); Phần mềm (Công ty VN Solutions chuyên về sản xuất phần mềm và lập trình); M&A (Đang trong quá trình hoàn tất thâu tóm 100% vốn tại Công ty TNHH GEO Foundations Việt Nam để đa dạng hóa năng lực thi công hạ tầng).

Sau khi kết thúc quý 3, Hội đồng quản trị Coteccons đã tiếp tục thông qua phương án phát hành thêm hơn 5,3 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 20:1. Dự kiến sau phát hành, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng lên mức hơn 1.140 tỷ đồng.