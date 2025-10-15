Haxaco báo lỗ ròng gần 26 tỷ đồng trong quý III/2025, lợi nhuận 9 tháng “bốc hơi” 99%

Mới đây, Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Haxaco, MCK: HAX, sàn HoSE) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025 với kết quả kinh doanh ghi nhận sụt giảm mạnh.

Theo đó, Haxaco mang về hơn 1.149,5 tỷ đồng doanh thu thuần trong quý III/2025, giảm 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt gần 59,7 tỷ đồng, giảm gần 66%.

Trong kỳ, chi phí tài chính tăng 84% so với cùng kỳ, lên mức gần 9,2 tỷ đồng. Cùng chiều, chi phí tài chính cũng tăng từ 55,5 tỷ đồng lên 58,8 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp hơn 36,4 tỷ đồng, tăng 34%.

Kết quả, sau khấu trừ các khoản thuế phí, Haxaco báo lỗ ròng gần 25,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái vẫn báo lãi ròng 90,3 tỷ đồng.

Nguồn: Haxaco

Theo giải trình của Haxaco, trong quý III/2025, thị trường ô tô ghi nhận nhiều biến động, với hàng loạt chương trình giảm giá mạnh không chỉ ở phân khúc xe sang mà còn lan rộng sang phân khúc phổ thông.

Đồng thời, các đối thủ liên tục tung ra mẫu xe mới đi kèm chính sách ưu đãi sâu nhằm tăng sức cạnh tranh và thu hút khách hàng. Bên cạnh đó, chi phí vận hành cũng tăng so với cùng kỳ do quá trình mở rộng quy mô hoạt động. Những yếu tổ này đã tạo ra áp lực đáng kể, làm thu hẹp biên lợi nhuận và lợi nhuận của công ty.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Haxaco mang về doanh thu thuần gần 3.137,2 tỷ đồng, giảm 15% so với 9 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ đạt hơn 1 tỷ đồng, giảm tới 99% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Haxaco giảm nhẹ 2% so với đầu năm, xuống còn hơn 2.360 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm 55%, xuống còn 117,7 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, hàng tồn kho tăng 23% so với đầu năm, lên mức 812,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn ghi nhận bất động sản đầu tư với giá trị hơn 542m2 tỷ đồng, đây là giá trị nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại đường Võ Văn Kiệt, Khu phố 3, TP.HCM.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 1.001,6 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm, Trong đó, khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn ghi nhận 718,5 tỷ đồng, chiếm gần 72% tổng nợ.



