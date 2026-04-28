F88 điều chỉnh một số nội dung liên quan phát hành trái phiếu năm 2026

Công ty CP Kinh doanh F88 (MCK: F88) mới đây đã công bố Nghị quyết của HĐQT về việc điều chỉnh chi phí phát hành trái phiếu năm 2026.

Cụ thể, HĐQT phê duyệt điều chỉnh chi phí huy động trái phiếu phát hành trong năm 2026 như tại tờ trình số 1604-01/2026/TTr/BTGĐ/F88KD ngày 16/04/2026. Tât cả các điêu kiện, điêu khoản khác của trái phiếu được giữ nguyên không thay đổi.

Trong đó, lãi suất và các chi phí phân bỗ sẽ do Tổng Giám đốc thay mặt HĐQT quyết định tuỳ theo điều kiện thị trường tại thời điểm chào bán nhưng đảm bảo phù hợp các tiêu chí đã được HĐQT phê duyệt tại tờ trình nêu trên.

Trước đó, F88 công bố chào bán 3 triệu trái phiếu ra công chúng đợt 2, mã trái phiếu dự kiến F88126015, với tổng giá trị chào bán 300 tỷ đồng, tương đương 3 triệu trái phiếu mệnh giá 100,000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn 24 tháng, lãi suất cố định 10%/năm, trả lãi định kỳ 3 tháng/lần.

Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền đặt cọc từ ngày 3/4/2026 đến 12h ngày 4/5/2026. Trái phiếu được phân phối ra công chúng, với mức đăng ký tối thiểu 500 trái phiếu, tương đương 50 triệu đồng.

Theo kế hoạch, số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu nêu trên sẽ được dùng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ của F88. Cụ thể, 150 tỷ đồng dùng cho vay cầm cố ô tô và 150 tỷ đồng dùng cho vay cầm cố xe máy, thời điểm dự kiến sử dụng vốn từ quý I/2026 đến quý II/2026.

Trong một diễn biến khác, F88 đã thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Cụ thể, F88 dự kiến phát hành hơn 110,1 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 1 quyền và cứ 1 quyền sẽ được nhận 1 cổ phiếu phát hành thêm.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá hơn 1.101 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ nguồn vốn chủ sở hữu căn cứ trên báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, bao gồm nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần.

Ngoài ra, F88 còn chào bán thêm hơn 22 triệu cổ phiếu cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có nhu cầu mua cổ phiếu. Cổ phiếu mới phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.

Với giá chào bán tối thiểu là 22.240 đồng/cổ phiếu, F88 dự thu về tối thiểu 489,8 tỷ đồng sẽ được sử dụng vào mục đích góp vốn làm tăng vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 để bổ sung nguồn vốn phục vụ cho hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ.

F88 dự kiến phát hành 2 đợt cổ phiếu nêu trên trong năm 2026. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của doanh nghiệp dự kiến sẽ tăng từ gần 1.101,3 tỷ đồng lên mức gần 2.422,8 tỷ đồng.

Được biết, phương án tăng vốn điều lệ nêu trên đã được các cổ đông của F88 thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 diễn ra ngày 30/3/2026 vừa qua.

Doanh nghiệp còn lên kế hoạch phát hành hơn 4,4 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2025 (ESOP 2025), giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được F88 sử dụng vào mục đích bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của công ty.



