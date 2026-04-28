Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lần đầu tiên tại Việt Nam: Viettel cho Lương khô đổ bộ gian riêng trên sàn TMĐT, đưa cả kho báu quân đội lên mạng

Ngọc Điệp | 28-04-2026 - 11:12 AM | Doanh nghiệp

Danh mục sản phẩm bước đầu quy tụ từ các đơn vị như Công ty CP 32, Cà phê 15 (Quân khu 5), Tổng Công ty 28, các cơ sở dược liệu Quân khu 9, Học viện Quân y, Binh đoàn 15… với nhiều nhóm hàng từ thực phẩm, đồ uống, hàng tiêu dùng đến sản phẩm chăm sóc sức khỏe.

Chợ Giao Nhanh, nền tảng thương mại điện tử do Viettel Post phát triển, chính thức bổ sung ngành hàng Quân đội, tập hợp các sản phẩm đến từ nhiều đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam. Đây là lần đầu tiên nhóm sản phẩm này được phân phối trên một kênh thương mại điện tử thống nhất.

Giai đoạn đầu, lương khô quân đội là sản phẩm được đưa lên sàn trước.

Các sản phẩm được phân phối trên nền tảng đều được kiểm soát thông tin và nguồn gốc trước khi đến tay người tiêu dùng. Việc tổ chức phân phối trên nền tảng số giúp người mua dễ dàng tiếp cận, đồng thời nâng cao tính minh bạch trong quá trình lựa chọn sản phẩm.

Chợ Giao Nhanh được Viettel Post phát triển theo mô hình kết hợp thương mại điện tử và hạ tầng logistics, nhằm rút ngắn khoảng cách từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng. Nền tảng tập trung vào các mặt hàng thiết yếu, đảm bảo tốc độ giao hàng và khả năng kiểm soát chất lượng trong toàn bộ quá trình phân phối.

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Coteccons (CTD) báo lãi tăng đột biến 108%, thiết lập 18 công ty con từ Singapore đến Saudi Arabia, Hoa Kỳ

Cập nhật BCTC quý 1/2026 ngày 28/4: Đã có 16 doanh nghiệp báo lãi nghìn tỷ, ngành ngân hàng áp đảo, bán lẻ tăng trưởng cao

F88 điều chỉnh một số nội dung liên quan phát hành trái phiếu năm 2026

10:46 , 28/04/2026
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên