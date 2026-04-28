Lần đầu tiên tại Việt Nam: Viettel cho Lương khô đổ bộ gian riêng trên sàn TMĐT, đưa cả kho báu quân đội lên mạng

Chợ Giao Nhanh, nền tảng thương mại điện tử do Viettel Post phát triển, chính thức bổ sung ngành hàng Quân đội, tập hợp các sản phẩm đến từ nhiều đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam. Đây là lần đầu tiên nhóm sản phẩm này được phân phối trên một kênh thương mại điện tử thống nhất.

Danh mục sản phẩm bước đầu quy tụ từ các đơn vị như Công ty CP 32, Cà phê 15 (Quân khu 5), Tổng Công ty 28, các cơ sở dược liệu Quân khu 9, Học viện Quân y, Binh đoàn 15… với nhiều nhóm hàng từ thực phẩm, đồ uống, hàng tiêu dùng đến sản phẩm chăm sóc sức khỏe.

Giai đoạn đầu, lương khô quân đội là sản phẩm được đưa lên sàn trước.

Các sản phẩm được phân phối trên nền tảng đều được kiểm soát thông tin và nguồn gốc trước khi đến tay người tiêu dùng. Việc tổ chức phân phối trên nền tảng số giúp người mua dễ dàng tiếp cận, đồng thời nâng cao tính minh bạch trong quá trình lựa chọn sản phẩm.

Chợ Giao Nhanh được Viettel Post phát triển theo mô hình kết hợp thương mại điện tử và hạ tầng logistics, nhằm rút ngắn khoảng cách từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng. Nền tảng tập trung vào các mặt hàng thiết yếu, đảm bảo tốc độ giao hàng và khả năng kiểm soát chất lượng trong toàn bộ quá trình phân phối.