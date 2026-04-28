Canva nói gì sau sự kiện ra mắt tại Việt Nam gây thất vọng?

Thông điệp gửi cộng đồng của Canva Việt Nam.

Trong thông điệp gửi cộng đồng, Canva thừa nhận hoạt động trải nghiệm tại sự kiện "chưa phản ánh đúng tiêu chuẩn chất lượng" mà nền tảng này hướng tới, đồng thời "chưa mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người tham dự". Doanh nghiệp cho biết đang nhìn nhận vấn đề một cách nghiêm túc và sẽ rút kinh nghiệm cho các hoạt động sắp tới.

Canva cũng nhấn mạnh cộng đồng sáng tạo Việt Nam đóng vai trò quan trọng, đồng thời cam kết tiếp tục cải thiện, nâng cao chất lượng và tăng cường thấu hiểu văn hóa địa phương.

Việt Nam hiện là một trong những thị trường có lượng người dùng lớn của Canva tại Đông Nam Á, với hơn 6 triệu người dùng, tạo ra khoảng 20 triệu thiết kế mỗi tháng. Sự kiện ra mắt tại TP.HCM ngày 24/4 đánh dấu lần đầu nền tảng này hiện diện chính thức tại Việt Nam, sau thời gian dài được sử dụng rộng rãi nhưng chưa có hoạt động bản địa hóa rõ rệt.

Tại sự kiện, Canva giới thiệu một số cập nhật dành cho thị trường trong nước, bao gồm bổ sung hơn 500 phông chữ tiếng Việt, mở rộng thư viện mẫu thiết kế theo hướng phù hợp hơn với người dùng địa phương, cũng như tích hợp thêm các phương thức thanh toán phổ biến. Đồng thời, nền tảng này cũng trình diễn Canva AI 2.0 – bộ công cụ trí tuệ nhân tạo mới.

Sự kiện ra mắt của Canva tại Việt Nam hôm 24/4.

Tuy nhiên, ngay sau sự kiện, nhiều ý kiến trên mạng xã hội đã chỉ ra loạt vấn đề trong cách triển khai. Các phản hồi tập trung vào những sai lệch về yếu tố văn hóa, lỗi ngôn ngữ, cũng như cách thể hiện nội dung chưa phù hợp với bối cảnh Việt Nam. Một số ý kiến trong ngành cho rằng đội ngũ địa phương chưa thể hiện được mức độ am hiểu cần thiết, đặc biệt trong câu chuyện "bản địa hóa".

Không chỉ nội dung truyền thông, bản thân sự kiện cũng bị đánh giá thiếu điểm nhấn, chưa tương xứng với kỳ vọng dành cho một thương hiệu toàn cầu. Theo các chuyên gia, bản địa hóa không đơn thuần là chuyển ngữ, mà đòi hỏi sự thấu hiểu sâu về văn hóa và hành vi người dùng. Nếu không, những sai lệch nhỏ có thể nhanh chóng trở thành khủng hoảng niềm tin.

Những phản ứng này phần lớn xuất phát từ kỳ vọng lớn của cộng đồng vốn đã gắn bó với Canva trong nhiều năm trước khi nền tảng chính thức hiện diện. Khoảng cách giữa cam kết và thực tế trong giai đoạn đầu ra mắt vì vậy trở thành vấn đề được quan tâm.

Được thành lập năm 2013 tại Úc, Canva hiện có hơn 265 triệu người dùng toàn cầu. Riêng tại Việt Nam, mức độ sử dụng cao cho thấy đây vẫn là thị trường quan trọng, nhưng cũng là nơi đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng và sự thấu hiểu văn hóa từ các nền tảng quốc tế.



