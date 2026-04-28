Thủ tướng: Tuần tới sẽ đề xuất nâng ngưỡng miễn thuế hộ kinh doanh lên 1 tỷ đồng

Thủ tướng Lê Minh Hưng trực tiếp giải đáp một số nội dung được nhiều cử tri quan tâm - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chiều 28/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa XVI.

Một vấn đề được Chính phủ đặc biệt quan tâm là trước bối cảnh khó khăn, các hộ, cá nhân kinh doanh, các doanh nghiệp nhỏ có khả năng chống chịu không cao trước các biến động.

Thủ tướng cho biết, chỉ trong ít ngày, Chính phủ đã khẩn trương nghiên cứu phương án điều chỉnh các luật về thuế, trình Quốc hội ban hành ngay tại Kỳ họp thứ Nhất và trong tuần tới Chính phủ sẽ ban hành Nghị định hướng dẫn, trong đó chủ động đề xuất nâng mức chịu thuế thu nhập của hộ kinh doanh, cá nhân từ 500 triệu đồng/năm lên 1 tỷ đồng/năm.

Thủ tướng nhấn mạnh, để tạo không gian phát triển mới, kiến tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch, thuận lợi, ổn định, dễ dự báo, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp, một trong những trọng tâm chỉ đạo của Chính phủ là quyết liệt chỉ đạo các biện pháp mạnh mẽ ngay trong tháng 4 này để cắt giảm, cải cách thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, cắt giảm thời gian thực hiện, chi phí tuân thủ và quan trọng hơn nữa là củng cố, tăng cường lòng tin của người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng nêu rõ, điều này có ý nghĩa rất quan trọng để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, góp phần đạt tăng trưởng 2 con số và quá trình này có đánh giá độc lập, cầu thị lắng nghe ý kiến các hiệp hội, doanh nghiệp và nhiều bộ, ngành đã đi đầu có phương án để vừa cắt giảm các điều kiện, thủ tục rất quyết liệt, thực chất, vừa phân cấp giải quyết cho địa phương, vừa đơn giản hóa thành phần hồ sơ.

Cùng với đó, Chính phủ đã chỉ đạo khẩn trương rà soát các dự án vướng mắc, tồn đọng với nguồn lực rất lớn, báo cáo các cấp có thẩm quyền, bổ sung ngay vào chương trình Kỳ họp thứ Nhất, trình Quốc hội ban hành Nghị quyết với cơ chế, chính sách đặc thù, đột phá để tiếp tục xử lý, giải quyết. Trung ương đã yêu cầu các địa phương phải tổng rà soát, phân công nhiệm vụ cụ thể, phát huy vai trò người đứng đầu, Bí thư, Chủ tịch các địa phương phải chịu trách nhiệm trong tháo gỡ cho các dự án.

"Khi có môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch, ổn định, dự báo được, giảm chi phí, thì chắc chắn người dân doanh nghiệp sẽ yên tâm kinh doanh, đóng góp cho tăng trưởng", Thủ tướng nhấn mạnh.