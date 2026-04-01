Giải mã đế chế truyền thông DatVietVAC trước thềm IPO: Lộ diện cơ cấu cổ đông cô đặc và "cỗ máy in tiền" nghìn tỷ

Báo cáo cập nhật mới nhất từ Công ty Chứng khoán Vietcap vào tháng 4/2026 cho thấy một bức tranh rõ nét hơn về cấu trúc tập đoàn, cơ cấu sở hữu cũng như những nguồn thu chủ chốt của DatVietVAC lần đầu được hé mở chi tiết.

Theo đó, DatVietVAC đang đứng trước một bước ngoặt quan trọng của ngành truyền thông & giải trí (M&E) tại Việt Nam, tương tự như giai đoạn bứt tốc của ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc cách đây một thập kỷ.

Tái cấu trúc toàn diện và cơ cấu sở hữu "cô đặc"

Để chuẩn bị cho chiến lược dài hạn và các hoạt động huy động vốn (IPO), DatVietVAC đã hoàn tất đợt tái cấu trúc doanh nghiệp quan trọng vào cuối năm 2025.

Theo cấu trúc mới, hệ sinh thái được tinh gọn lại. Công ty mẹ DatVietVAC Group Holdings (DVGH) sẽ trực tiếp sở hữu và vận hành hai mảng kinh doanh cốt lõi là Content Hub (Trung tâm Nội dung) và Communication Services (Dịch vụ Truyền thông).

Trong khi đó, một công ty holding riêng biệt mang tên DatViet VAC Digital Venture sẽ nắm giữ mảng nền tảng VieON và liên doanh VieBoard (thành lập năm 2024 cùng NTT Docomo). Đáng chú ý, mảng quảng cáo ngoài trời (OOH) truyền thống sẽ được tách riêng (spin-off) và không còn đóng góp vào doanh thu phân khúc từ năm 2027.

Về cơ cấu cổ đông, DatVietVAC duy trì một cấu trúc sở hữu cực kỳ cô đặc – một đặc điểm thường thấy ở các tập đoàn gia đình hoặc những doanh nghiệp chuẩn bị IPO muốn giữ quyền kiểm soát chặt chẽ. Cụ thể, nhóm nhà sáng lập, nhân viên và các bên liên quan nắm giữ tới 86,6% cổ phần. Trong đó, hai nhà đồng sáng lập nắm giữ 36% cổ phần, dẫn đầu là Chủ tịch Đinh Bá Thành với 22% và Phó Chủ tịch kiêm CEO Đào Văn Kính với 14%.

Sự phát triển của DatVietVAC gắn liền với ba nhà đồng sáng lập có hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành. Ban quản trị được dẫn dắt bởi Chủ tịch Đinh Bá Thành – người định hình tầm nhìn chiến lược và sáng tạo. Kế bên là ông Đào Văn Kính, người vừa đảm nhận vị trí CEO vào tháng 2/2026, được đánh giá là một trong những nhà lãnh đạo truyền thông có sức ảnh hưởng nhất Việt Nam, chịu trách nhiệm điều hành chiến lược tổng thể. Mảnh ghép thứ ba là ông Hoàng Trọng Khải (Thành viên HĐQT), giám sát các hoạt động tài chính và vận hành.

Hai nhà đầu nước ngoài nắm giữ 13,4% gồm quỹ MET VM Holding Pte. Ltd. (thuộc UOB Group) – nhà đầu tư đã đồng hành từ năm 2020 – đang nắm giữ 12,2% cùng YF Capital thông qua pháp nhân TC D-Media nắm giữ 1,2%.

Hé mở các nguồn thu: Truyền thông đem về dòng tiền, Nội dung mới là "cỗ máy in lời"

Bức tranh tài chính của DatVietVAC cho thấy sự dịch chuyển ngoạn mục. Năm 2025, doanh thu thuần của tập đoàn đạt 3.196 tỷ đồng, với lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ (NPAT-MI) đạt 366 tỷ đồng. Tuy nhiên, điều thú vị nằm ở cơ cấu đóng góp.

Mảng Dịch vụ Truyền thông (Communication Services) bao gồm tư vấn mua truyền thông (media planning & buying), giải pháp influencer marketing và quảng cáo OOH đóng góp tới 53% tổng doanh thu nhưng chỉ mang về vỏn vẹn 18% lợi nhuận gộp. Sự cạnh tranh gay gắt trong mảng media buying khiến biên lợi nhuận của mảng này khá mỏng (chỉ đạt 7,9% năm 2025).

Ngược lại, Content Hub (Trung tâm Nội dung) mới chính là "con gà đẻ trứng vàng" của DatVietVAC. Dù chỉ chiếm 47% doanh thu, mảng này đóng góp tới 80% lợi nhuận gộp với biên lợi nhuận gộp mảng lên tới 40% trong năm 2025.

Content Hub bao trùm toàn bộ chuỗi giá trị từ sản xuất, phân phối đến thương mại hóa. Đáng chú ý, DatVietVAC đang xoay trục mạnh mẽ sang mô hình kiếm tiền trực tiếp từ fan (D2C). Bên trong Content Hub, doanh thu từ các show diễn (như Rap Việt, 2 Ngày 1 Đêm) chiếm 30,8%. Tiếp theo là mảng quản lý nghệ sĩ (Talent Hub) qua công ty NOMAD Management Vietnam chiếm 29,6%. Sự bùng nổ của các nghệ sĩ như HIEUTHUHAI, Quang Hùng MasterD, RHYDER... sau "Anh Trai Say Hi" đã đẩy giá trị hợp đồng booking tăng phi mã.

Đặc biệt, mảng Trải nghiệm trực tiếp (Live Experiences - các concert) đóng góp 22,8% và Thương mại hóa vật phẩm & Sở hữu trí tuệ (Merch & IP) đóng góp 7,9%. Năm 2025, tập đoàn đã tổ chức 8 concert, trong đó có cả việc nhượng quyền tổ chức concert Anh Trai Say Hi tại Las Vegas (Mỹ) với 13.000 vé được bán ra, cho thấy khả năng "xuất khẩu" IP vươn tầm quốc tế.

Vị thế áp đảo và tỷ suất sinh lời vượt trội so với đối thủ

Sở hữu 140 nhân sự sản xuất, khả năng tự sở hữu format bản quyền (thay vì đi thuê) cùng hệ sinh thái quản lý gần 100 nghệ sĩ độc quyền giúp DatVietVAC tạo ra một con hào kinh tế vững chắc.

Mức độ hiệu quả của DatVietVAC tỏ ra áp đảo hoàn toàn so với các đối thủ trong nước. Năm 2025, lợi nhuận hoạt động (EBIT) của tập đoàn đạt 445 tỷ đồng (biên EBIT 13,9%), và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) lên tới con số "khủng" 40,8%.

Để so sánh, doanh nghiệp niêm yết có mô hình gần nhất là Tập đoàn Yeah1 (YEG) có biên EBIT chỉ ở mức 0,5% và ROE là 4,2% trong cùng năm. Thậm chí, hiệu quả sinh lời của DatVietVAC còn vượt xa mức trung bình của các tập đoàn M&E tại khu vực Hàn Quốc và Thái Lan (ROE trung bình 8,4%).