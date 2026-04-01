Cập nhật BCTC quý 1/2026 sáng ngày 29/4: Vietinbank lãi hơn 11.000 tỷ đồng, Vinaship báo lãi tăng 435 lần, PAN lãi gấp 3 lần cùng kỳ

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 1/2026 ngày 29/4:

Vietinbank (CTG) báo lãi trước thuế Quý 1/2026 đạt 11.139 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh mẽ 63% so với cùng kỳ năm 2025.

MB (MBB) Tiếp tục duy trì phong độ vững chắc với lợi nhuận đạt 9.628 tỷ đồng, tăng trưởng 15%.

Ngược lại, Eximbank (EIB) ghi nhận nốt trầm khi lợi nhuận sụt giảm 59%, chỉ còn đạt 338 tỷ đồng.

Vinpearl (VPL) bứt phá ngoạn mục, báo lãi Quý 1 đạt 1.819 tỷ đồng, tăng trưởng tới 987% (gấp gần 11 lần) so với Quý 1/2025.

Cùng nhóm ngành hàng không - dịch vụ, Taseco Airs (AST) cũng ghi nhận mức tăng trưởng 73% với lãi đạt 154 tỷ đồng.

PAN Group (PAN) Ghi nhận quý kinh doanh rực rỡ với lợi nhuận 744 tỷ đồng, tăng trưởng 215%.

Đạm Cà Mau (DCM) báo lãi 878 tỷ đồng, tăng trưởng 93%.

Hải Phòng Port (PHP) Duy trì đà tăng trưởng tốt của nhóm cảng biển với mức lãi 423 tỷ đồng, tăng 87%.

Vinaship (VNA) ghi nhận mức tăng trưởng lên tới 43.542% do mức nền lãi năm trước thấp chỉ hơn 100 triệu đồng.

REE lãi vượt mốc 1.000 tỷ đồng (tăng 17%).

Viglacera (VGC) báo lợi nhuận 416 tỷ đồng. Nam Long (NLG): Báo lãi Quý 1 đạt 177 tỷ đồng, tăng trưởng 24%.

Dược Cửu Long (DCL) ghi nhận lợi nhuận sụt giảm sâu 94%, chỉ còn đạt 2 tỷ đồng.

TCH báo lợi nhuận Quý 1 giảm 56%, đạt 141 tỷ đồng.

Taicera (TCR) và DRH Holdings (DRH) tiếp tục chìm trong thua lỗ với mức lỗ lần lượt là 21 tỷ và 24 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 1/2026 sắp xếp theo ngành: