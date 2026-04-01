Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cập nhật BCTC quý 1/2026 sáng ngày 29/4: Vietinbank lãi hơn 11.000 tỷ đồng, Vinaship báo lãi tăng 435 lần, PAN lãi gấp 3 lần cùng kỳ

Ngọc Điệp | 29-04-2026 - 00:03 AM | Doanh nghiệp

Mùa báo cáo tài chính Quý 1/2026 đang tiến dần đến những ngày cuối với sự đổ bộ của hàng loạt doanh nghiệp lớn.

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 1/2026 ngày 29/4:

Vietinbank (CTG) báo lãi trước thuế Quý 1/2026 đạt 11.139 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh mẽ 63% so với cùng kỳ năm 2025.

MB (MBB) Tiếp tục duy trì phong độ vững chắc với lợi nhuận đạt 9.628 tỷ đồng, tăng trưởng 15%.

Ngược lại, Eximbank (EIB) ghi nhận nốt trầm khi lợi nhuận sụt giảm 59%, chỉ còn đạt 338 tỷ đồng.

Vinpearl (VPL) bứt phá ngoạn mục, báo lãi Quý 1 đạt 1.819 tỷ đồng, tăng trưởng tới 987% (gấp gần 11 lần) so với Quý 1/2025.

Cùng nhóm ngành hàng không - dịch vụ, Taseco Airs (AST) cũng ghi nhận mức tăng trưởng 73% với lãi đạt 154 tỷ đồng.

PAN Group (PAN) Ghi nhận quý kinh doanh rực rỡ với lợi nhuận 744 tỷ đồng, tăng trưởng 215%.

Đạm Cà Mau (DCM) báo lãi 878 tỷ đồng, tăng trưởng 93%.

Hải Phòng Port (PHP) Duy trì đà tăng trưởng tốt của nhóm cảng biển với mức lãi 423 tỷ đồng, tăng 87%.

Vinaship (VNA) ghi nhận mức tăng trưởng lên tới 43.542% do mức nền lãi năm trước thấp chỉ hơn 100 triệu đồng.

REE lãi vượt mốc 1.000 tỷ đồng (tăng 17%).

Viglacera (VGC) báo lợi nhuận 416 tỷ đồng. Nam Long (NLG): Báo lãi Quý 1 đạt 177 tỷ đồng, tăng trưởng 24%.

Dược Cửu Long (DCL) ghi nhận lợi nhuận sụt giảm sâu 94%, chỉ còn đạt 2 tỷ đồng.

TCH báo lợi nhuận Quý 1 giảm 56%, đạt 141 tỷ đồng.

Taicera (TCR) và DRH Holdings (DRH) tiếp tục chìm trong thua lỗ với mức lỗ lần lượt là 21 tỷ và 24 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 1/2026 sắp xếp theo ngành:

Ngọc Điệp

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
quý 1/2026, bctc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Né Hormuz, 4 triệu thùng dầu được 1 đại gia Nhật Bản mang về nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn của Việt Nam

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tài trợ thêm cho VinFast 5.000 tỷ trong quý 1/2026: Đã thực hiện được bao nhiêu trong cam kết 50.000 tỷ?

70 triệu "bắt tay" Viettel hay 2,5 tỷ theo chân tỷ phú Phạm Nhật Vượng: Đâu là hướng kiếm tiền nhanh nhất hiện nay?

00:03 , 29/04/2026
Giải mã đế chế truyền thông DatVietVAC trước thềm IPO: Lộ diện cơ cấu cổ đông cô đặc và "cỗ máy in tiền" nghìn tỷ

00:00 , 29/04/2026
Đang chuẩn bị bữa tối, doanh nhân nhận tin trúng độc đắc gần 92 tỷ đồng

20:08 , 28/04/2026
Canva nói gì sau sự kiện ra mắt tại Việt Nam gây thất vọng?

20:03 , 28/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên