Vinpearl báo lãi quý 1/2026 đạt trên 1.500 tỷ đồng, tăng 15 lần

Ngày 28/4/2026, Công ty Cổ phần Vinpearl (HOSE: VPL) công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2026 theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS).

Trong quý I năm 2026, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh dịch vụ khách sạn trên toàn hệ thống đạt mức tăng trưởng 44,5% so với Quý I năm 2025, nhờ vậy Vinpearl ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt gần 3.485 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế đạt 1.508 tỷ đồng, tăng hơn 15 lần so với mức 90 tỷ cùng kỳ năm trước, tương đương 50% mục tiêu lợi nhuận năm 2026.

Bất chấp những biến động địa chính trị toàn cầu, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông làm gia tăng giá nhiên liệu, kéo theo chi phí vé máy bay tăng và gián đoạn vận tải hàng không, qua đó ảnh hưởng đến nhu cầu du lịch, ngành du lịch Việt Nam vẫn ghi nhận tăng trưởng ấn tượng với hơn 2 triệu lượt khách quốc tế mỗi tháng trong hai tháng đầu năm 2026 – mức cao kỷ lục, khẳng định sức hấp dẫn và khả năng chống chịu mạnh mẽ của thị trường.

Trong bối cảnh đó, Vinpearl tiếp tục hưởng lợi từ làn sóng phục hồi tích cực, nổi bật là sự tăng trưởng vượt trội của khách nội địa so với mặt bằng chung thị trường, đồng thời được hỗ trợ bởi đà mở rộng hiệu quả ở các thị trường quốc tế trọng điểm như Nga và khối CIS, Ấn Độ và Trung Đông.

Nhờ đó, số đêm phòng bán ra tại hệ thống Vinpearl đạt tỷ lệ lấp đầy trung bình 65%, tăng 12 điểm phần trăm so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, VinWonders ghi nhận đà tăng trưởng bền vững so với cùng kỳ năm trước.

Đặc biệt ở mảng Vinpearl Golf, Công ty đã khởi công sân Golf Bãi Tre 19 hố đẳng cấp quốc tế trên đảo Hòn Tre.﻿

﻿Bên cạnh đó, 9 hố sân Nam tại Vinpearl Golf Léman đã chính thức đi vào hoạt động trong tháng 3 năm 2026, tiếp tục hoàn thiện hành trình trải nghiệm golf tại một trong những sân golf hàng đầu tại Thành phố Hồ Chí Minh.