Sự thân thiết của 2 tỷ phú họ Trần

Chung mục tiêu với các dự án đường sắt

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các doanh nghiệp lớn đề xuất cơ chế để làm các dự án lớn như đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Theo đó, Tập đoàn Trường Hải (Thaco) được đề nghị nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, sản xuất toa tàu, đầu máy cho đường sắt tốc độ cao. Còn Tập đoàn Hòa Phát được đề nghị nghiên cứu làm ray đường sắt tốc độ cao.

Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Tập đoàn Thaco, khẳng định tập đoàn này sẽ tập trung tham gia vào làm đường sắt đô thị, đặc biệt là các toa tàu, các cấu kiện thép.﻿

Đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, ông Trần Đình Long – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát đã chia sẻ về chiến lược mở rộng quan hệ hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp, đặc biệt là với các doanh nghiệp trong ngành ôtô và vận tải như VinFast, Thaco, và Thành Công.

Theo tỷ phú Trần Đình Long, Hòa Phát sẽ không chỉ tham gia vào dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam mà muốn đóng góp vào tất cả dự án trọng điểm của ngành đường sắt. Công ty sẽ cung cấp sắt, thép để làm đường ray, ga tàu, hầm chui... chủ yếu là phần nền, không sản xuất toa tàu (nhiệm vụ sẽ do Tập đoàn THACO đảm nhiệm).

Cuối tháng 5/2025, Tập đoàn Hòa Phát đã ký kết hợp đồng với Tập đoàn SMS group (Đức) để cung cấp công nghệ và dây chuyền sản xuất thép ray và thép hình, với công suất 700.000 tấn/năm.

Khi đó, ông Trần Đình Long đã thẳng thắn bày tỏ sự tâm đắc với quan điểm của ông Trần Bá Dương (Chủ tịch Thaco Group): "Dự án Đường sắt cao tốc Bắc Nam là thời cơ nghìn năm có một để xây dựng ngành công nghiệp đường sắt, điều này thấy rất rõ ràng từ các bài học kinh nghiệm của Hàn Quốc, Trung Quốc. Nếu Chính phủ không có chính sách đặc biệt ưu tiên ưu đãi thì không có cơ hội thứ 2 để phát triển ngành được nữa. Sau này lịch sử sẽ chứng minh điều đó".﻿

Ngày 19/12/2025, Tập đoàn Hòa Phát đã khởi công Dự án Nhà máy Sản xuất Ray và Thép đặc biệt tại Dung Quất (Quảng Ngãi), với tổng vốn đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng. Nhà máy có công suất 700.000 tấn/năm, dự kiến ra sản phẩm ray đường sắt cao tốc, thép hình đầu tiên vào quý II/2027. ﻿

Đầu năm 2026, tại tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương với tổng mức đầu tư của dự án hơn 55.000 tỷ đồng, Tập đoàn Trường Hải (THACO) được chọn làm nhà thầu chính thực hiện gói thầu EPC (nhà thầu EPC sẽ đảm nhận toàn bộ quá trình từ thiết kế, mua sắm thiết bị đến thi công xây dựng và lắp đặt công trình).

Trước đó, liên danh có sự tham gia của Tập đoàn Hòa Phát - Tập đoàn Đại Dũng – Tổng công ty Xây dựng số 1 (CC1) cũng đề xuất tham gia đầu tư và xây dựng tuyến metro này.﻿

Dù không tham gia trực tiếp gói thầu EPC của dự án, Tập đoàn Hòa Phát vẫn được đánh giá có nhiều cơ hội góp mặt ở vai trò cung ứng vật liệu xây dựng và các cấu phần hạ tầng.﻿

﻿Cùng góp mặt trong liên danh đầu tư dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng 855.000 tỷ đồng

﻿Ngày 19/12/2025, Hà Nội đã tổ chức Lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng do liên danh Đại Quang Minh - Văn Phú - MIK Group - THACO - T&T Group - Tập đoàn Hòa Phát làm chủ đầu tư. Trong đó, CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh (công ty thành viên của THACO Group) được chỉ định là đại diện liên danh, đóng vai trò điều phối chung.

Dự án có quy mô nghiên cứu khoảng 11.000 ha, kéo dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, thuộc địa giới hành chính 19 xã, phường của Hà Nội.

Quy mô đầu tư gồm: trục đại lộ giao thông dài khoảng 80 km; hệ thống công viên cảnh quan, vui chơi giải trí với diện tích khoảng 3.300 ha; cùng quỹ đất giải phóng mặt bằng khoảng 2.100 ha phục vụ tái thiết và phát triển đô thị. Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng được chia thành 4 dự án thành phần độc lập.﻿

Chia sẻ tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 sáng ngày 21/4 của Tập đoàn Hoà Phát, ông Trần Đình Long nhìn nhận "đây là dự án rất là lớn, tầm nhìn 100 năm, biến đổi hoàn toàn khu vực này thành một công trình kiến trúc lớn và xây dựng nên một khu phố đô thị đẹp như ở Hàn Quốc, Trung Quốc.



"Tại sao Hòa Phát đầu tư lúc này? Thứ nhất là vì nó sẽ tạo ra một cảnh quan đẹp đẽ. Thứ hai là, nếu thực sự dự án được triển khai, thì sau này hàng năm có thể thu hút 30 - 40 triệu lượt khách, với hàng chục công viên chuyên đề. Hôm nay nói thì khó hình dung, nhưng tương lai khu vực này sẽ trở thành một khu phố đô thị tuyệt vời luôn" – Ông Trần Đình Long chia sẻ.