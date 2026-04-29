Bộ Nông nghiệp và Môi trường siết khí thải tại các nhà máy nhiệt điện

Ngày 28-4, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành ký văn bản gửi 3 tập đoàn và các doanh nghiệp là chủ đầu tư, vận hành 32 nhà máy nhiệt điện trên cả nước, yêu cầu tăng cường bảo vệ môi trường, bảo đảm không ảnh hưởng việc huy động các tổ máy phát điện trong các tháng cao điểm mùa khô nóng.

Trong danh sách các đơn vị được gửi văn bản, có nhiều nhà máy nhiệt điện tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Nguyên, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, khu vực Nam Trung bộ và Nam bộ. Đây là các nguồn phát điện quan trọng trong hệ thống điện quốc gia.

Theo văn bản, các đơn vị phải rà soát toàn diện hiện trạng thiết bị, hiệu quả vận hành của các công trình xử lý chất thải. Trọng tâm là hệ thống xử lý khí thải nhằm phòng ngừa sự cố môi trường, tránh nguy cơ xả thải vượt quy chuẩn kỹ thuật.

Các nhà máy này phải bảo đảm vận hành ổn định hệ thống thu gom, xử lý khí thải và hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục. Việc bảo trì, bảo dưỡng, thay thế vật tư, thiết bị cần được thực hiện định kỳ, ưu tiên hoàn thành trước mùa khô hoặc trong thời điểm phụ tải thấp.

Trên cơ sở kiểm tra tổng thể, các đơn vị phải kịp thời khắc phục hư hỏng, xây dựng kế hoạch bảo dưỡng theo hướng chủ động. Các giải pháp kỹ thuật và quản lý vận hành phải triển khai theo nguyên tắc phòng ngừa từ sớm, hạn chế tối đa gián đoạn hoạt động của tổ máy phát điện.

Trường hợp cần sửa chữa, cải tạo thiết bị có thể ảnh hưởng đến huy động công suất, đơn vị phải lập kế hoạch cụ thể, phối hợp với đơn vị điều độ hệ thống điện để bố trí thời gian phù hợp với kế hoạch cung ứng điện mùa khô.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng yêu cầu các doanh nghiệp, nhà máy kiểm soát chặt chất lượng nhiên liệu đầu vào, nhất là các chỉ tiêu về hàm lượng lưu huỳnh, tro, độ ẩm trong than. Trên cơ sở đó, các nhà máy phải dự báo nồng độ phát thải các chất ô nhiễm chính như SO₂, NOx, bụi tổng để điều chỉnh tỷ lệ phối trộn nhiên liệu phù hợp, không tiếp nhận than không đáp ứng yêu cầu công nghệ.

Các hệ thống xử lý khí thải cũng cần được giám sát chặt về hiệu suất vận hành. Doanh nghiệp thiết lập ngưỡng cảnh báo nội bộ đối với các thông số ô nhiễm để chủ động điều chỉnh chế độ vận hành, giảm nguy cơ phát thải vượt quy chuẩn.

Đối với các hạng mục cải tạo, nâng cấp có chi phí lớn như thiết bị lọc bụi tĩnh điện (ESP), hệ thống khử SO₂, xử lý NOx, các đơn vị phải xây dựng lộ trình thực hiện cụ thể, bảo đảm không ảnh hưởng đến huy động điện trong mùa khô và các năm tiếp theo.

Về lộ trình áp dụng quy chuẩn, theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ nay đến hết ngày 31-12-2031, các nhà máy nhiệt điện đang vận hành hoặc đã hoàn tất thủ tục môi trường trước thời điểm ngày 1-7-2025 tiếp tục áp dụng QCVN 22:2009/BTNMT và quy định của địa phương. Từ năm 2032, các cơ sở này phải đáp ứng quy chuẩn khí thải công nghiệp mới theo QCVN 19:2024/BTNMT



Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch chuyển đổi công nghệ, nâng cấp hệ thống xử lý chất thải để đáp ứng yêu cầu mới theo lộ trình quy định.