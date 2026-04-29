Hà Nội cho một doanh nghiệp chuyển 3.300m2 đất trồng lúa để làm cửa hàng xăng dầu

UBND TP Hà Nội mới đây ban hành Quyết định số 2200/QĐ-UBND về việc cho Công ty cổ phần Vận tải thương mại và Dịch vụ Hà Nội chuyển mục đích sử dụng 3.356,1m² đất nông nghiệp (đất chuyên trồng lúa) tại xã Tây Phương để thực hiện Dự án Cửa hàng kinh doanh xăng dầu và dịch vụ Hương Ngải.

Trong 3.356,1m² đất bao gồm: 3.081,1m² đất để xây dựng công trình trả tiền thuê đất hàng năm và 275,0m² đất nằm trong phạm vi mở rộng đường theo quy hoạch được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất (nhà đầu tư có trách nhiệm xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được duyệt; tuyệt đối không được xây dựng công trình, kể cả tường rào; khi Nhà nước thu hồi để thực hiện dự án theo quy hoạch phải bàn giao lại theo quy định).

Vị trí, ranh giới, diện tích khu đất được xác định tại Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất kèm theo Quyết định số 3207/QĐ-UBND ngày 05/6/2025 của UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án đầu tư xây dựng Cửa hàng kinh doanh xăng dầu và dịch vụ Hương Ngải.

Trong thời hạn 12 tháng liên tục kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa, Công ty cổ phần vận tải thương mại và dịch vụ Hà Nội phải đưa đất vào sử dụng. Trường hợp không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư thì Công ty cổ phần vận tải thương mại và dịch vụ Hà Nội được gia hạn sử dụng không quá 24 tháng và phải nộp bổ sung cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất đối với thời gian được gia hạn. Hết thời hạn được gia hạn mà nhà đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất và chi phí đầu tư vào đất còn lại.

Được biết, Công ty cổ phần vận tải thương mại và dịch vụ Hà Nội đã hoàn thành nhận chuyển nhượng quyền sử dụng diện tích đất nói trên theo xác nhận của Văn phòng Đăng ký đất đai – Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại các Văn bản: Số 4964/VPĐKĐĐ ngày 07/3/2023; số 3170/VPĐKĐĐ-KTĐC ngày 23/3/2023.

Trước đó, ngày 13/12/2024 của UBND TP.Hà Nội đã có Quyết định số 6424/QĐUBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận Nhà đầu tư dự án Cửa hàng kinh doanh xăng dầu và dịch vụ Hương Ngải.

Theo tìm hiểu, Công ty cổ phần vận tải thương mại và dịch vụ Hà Nội được thành lập tháng 8/2009, trụ sở tại phường Hà Đông, TP. Hà Nội. Doanh nghiệp đăng ký ngành nghề bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Chi tiết bán buôn khí đốt, xăng dầu, dầu thô và các sản phẩm liên quan).

Cập nhật đến tháng 4/2026, doanh nghiệp tăng vốn từ 138 tỷ đồng lên 268 tỷ đồng. Ông Nguyễn Hữu Bình giữ chức Tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật.



