DN Việt Nam đứng sau dịch vụ wifi trên máy bay của Vietnam Airlines báo doanh thu 2025 tăng 221%

Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Viễn thông VTC (HNX: VTC) diễn ra ngày 23/4, doanh nghiệp cho biết năm 2025 ghi nhận doanh thu hợp nhất gần 523 tỷ đồng, vượt 5% kế hoạch và tăng mạnh 221% so với năm trước.

Động lực tăng trưởng đến từ việc mở rộng hoạt động kinh doanh, đặc biệt là mảng thương mại thiết bị, triển khai dịch vụ kỹ thuật viễn thông và cung cấp giải pháp công nghệ thông tin cho khách hàng cả trong và ngoài hệ sinh thái Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.



Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt gần 4 tỷ đồng, đi ngang so với năm trước, tăng trưởng chậm hơn do cơ cấu doanh thu vẫn phụ thuộc lớn vào mảng thương mại thiết bị vốn có biên lợi nhuận thấp. Ngoài ra, biến động tăng của tỷ giá và lãi suất cùng với chi phí quản lý gia tăng trong quá trình mở rộng hoạt động cũng gây áp lực lên lợi nhuận.



Bước sang năm 2026, VTC Telecom đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất hơn 575 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2025; lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 4,5 tỷ đồng, tăng khoảng 13%. Doanh nghiệp cũng lên kế hoạch chi trả cổ tức ở mức 5%.

Để hiện thực hóa mục tiêu, công ty sẽ tập trung đẩy mạnh các sản phẩm, dịch vụ trọng điểm như Cloud, bảo mật Kaspersky, nền tảng giáo dục số vnEdu, dịch vụ Internet trên tàu bay (IFC), Wifi Marketing, xác thực điện tử và các giải pháp an toàn thông tin.

Đồng thời, doanh nghiệp tiếp tục duy trì nguồn thu ổn định từ mảng viễn thông – CNTT truyền thống, bám sát định hướng đầu tư hạ tầng của VNPT giai đoạn 2025–2030, đặc biệt trong các lĩnh vực 5G, dữ liệu di động và băng rộng cố định.



Liên quan đến dịch vụ Internet trên không, từ ngày 5/8/2025, Vietnam Airlines đã chính thức thương mại hóa IFC trên các chuyến bay quốc tế với ba gói cước: 5 USD cho nhắn tin không giới hạn, 10 USD cho một giờ truy cập Internet và 20 USD cho truy cập không giới hạn trong suốt chuyến bay. Hạ tầng công nghệ cho dịch vụ này do VTC Telecom vận hành, hợp tác cùng VNPT và sử dụng kết nối vệ tinh từ Viasat.

