CII muốn gia hạn thời gian chào bán 2.500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã: CII, sàn HoSE) vừa thông qua việc gia hạn thời gian phân phối trái phiếu chuyển đổi theo Giấy Chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng số 46/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 10/3/2026.

CII cho biết, nhằm đảm bảo đợt phát hành trái phiếu thành công và hỗ trợ các Nhà đầu tư có thời gian thu xếp nguồn vốn, HĐQT CII đã ban hành Nghị quyết số 184/NQHĐQT (nhiệm kỳ 2022 – 2027) ngày 28 tháng 04 năm 2026, theo đó thông qua việc gia hạn thời gian phân phối Trái Phiếu thêm 30 ngày so với hạn cuối theo Giấy Phép Chào Bán.

CII cũng đang tiến hành các thủ tục xin chấp thuận Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc gia hạn thời gian phân phối Trái Phiếu nêu trên. Trường hợp được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước chấp thuận gia hạn thời gian phân phối trái phiếu, HĐQT CII sẽ quyết định cụ thể về việc điều chỉnh các thời hạn có liên quan đến đợt phát hành và công bố đến các Nhà đầu tư.

Theo thông báo trước đó, CII tiến hành chào bán 25 triệu trái phiếu mã CII425002, thuộc loại trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm. Kỳ hạn trái phiếu là 15 năm.

Với giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 2.500 tỷ đồng. Số tiền huy động để đầu tư cho Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận.

Trái phiếu dự kiến được chuyển đổi với tỷ lệ 1:8, tức mỗi trái phiếu được chuyển đổi thành 8 cổ phần phổ thông. Giá chuyển đổi 12.500 đồng/cổ phần phổ thông, dự kiến được chuyển đổi trong 13 đợt, cụ thể như sau:

Số lượng trái phiếu đặt mua tối thiểu đối với nhà đầu tư cá nhân và tổ chức là 100.000 đồng tính theo mệnh giá trái phiếu. Thời gian đăng ký mua và nộp tiền đặt cọc từ ngày 1/4/2026 đến 17 giờ ngày 25/5/2026; thời gian nhận tiền mua trái phiếu chậm nhất 17 giờ ngày 2/6/2026.

Trong diễn biến khác, CII đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 vào ngày 28/4. CII lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu khoảng 3.720 tỷ đồng, tổng chi phí 3.352 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 225 tỷ đồng.

Ở mảng hạ tầng, mục tiêu doanh thu thu phí đạt hơn 2.800 tỷ đồng. Trọng tâm lớn nhất vẫn là dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, dự kiến đưa vào vận hành từ năm 2029 và có thể giúp tăng gấp đôi quy mô doanh thu.

Ngoài ra, Công ty tiếp tục nghiên cứu và chuẩn bị tham gia các dự án như đường trên cao Quốc lộ 51, mở rộng trục Bắc - Nam, nâng cấp Quốc lộ 22 và dự án XLHN2.

Tại đại hội, Tổng giám đốc Lê Quốc Bình lý giải việc đề ra kế hoạch lợi nhuận thấp là do chu kỳ của bất động sản. Theo ông Bình, có những dự án phải đến khoảng năm 2027-2028 mới bàn giao và ghi nhận được lợi nhuận. Ngoài ra, còn yếu tố kế toán: có những khoản lợi nhuận thực tế đã có, hợp đồng đã ký, nhưng chưa được ghi nhận vì chưa đủ điều kiện theo chuẩn mực.