“Gã khổng lồ” hóa chất Hyosung Vina huy động thành công 200 tỷ đồng trái phiếu

Thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty TNHH Hóa chất Hyosung Vina vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu HOS12601 với giá trị 200 tỷ đồng, kỳ hạn 12 tháng, lãi suất cố định 9%/năm.

Cụ thể, lô trái phiếu HOS12601 được phát hành tại thị trường trong nước, với khối lượng 2.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng, giá trị phát hành 200 tỷ đồng.

Đáng chú ý, đây là lô trái phiếu “3 không”: không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Tổ chức lưu ký là Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam.

Dữ liệu từ HNX cho thấy, đây là lô phát hành trái phiếu lần thứ 2 của “gã khổng lồ” hóa chất Hyosung Vina. Trước đó, vào ngày 24/06/2025, doanh nghiệp này đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu HOS12501 với giá trị 250 tỷ đồng, kỳ hạn 12 tháng, lãi suất cố định 7%/năm.

Tuy nhiên, đến ngày 24/12, Hyosung Vina đã mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu HOS12501, kịp thời đưa dư nợ trái phiếu của doanh nghiệp về Zero trước thời điểm kết thúc năm tài chính 2025.

Về tình hình kinh doanh, năm tài chính 2025 tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh bết bát của “gã khổng lồ” hóa chất Hyosung Vina, khi báo lỗ sau thuế 4.208 tỷ đồng, dù con số này có giảm nhẹ so với mức lỗ 4.261 tỷ đồng của năm 2024.

Lũy kế, tổng số lỗ của công ty đã “phình to” lên 21.566 tỷ đồng, một con số đáng chú ý so với quy mô vốn.

Tính đến ngày 31/12/2025, vốn chủ sở hữu của Hyosung Vina là 9.995 tỷ đồng, tăng hơn 5 lần so với hồi đầu năm (1.902 tỷ đồng). Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu là 30.882 tỷ đồng, nhưng bị bào món đáng kể do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là âm 21.566 tỷ đồng và chênh lệch tỷ giá là 679 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm cuối năm 2025, tổng nợ phải trả của Hyosung Vina là 18.152 tỷ đồng, giảm gần 10.000 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Đáng chú ý, nợ vay ngân hàng giảm 10.800 tỷ đồng, xuống 11.857 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, nợ phải trả khác tăng hơn 1.300 tỷ đồng lên 6.295 tỷ đồng.

Lỗ lũy kế của Hyosung Vina "phình to" lên mức 21.567 tỷ đồng vào thời điểm kết thúc năm tài chính 2025.

Theo tìm hiểu được biết, Công ty TNHH Hóa chất Hyosung Vina được thành lập vào tháng 05/2018, hoạt động chính trong lĩnh vực Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Sản xuất Ethylene, Propylene, Polypropylene (Homo), Polypropylene (Co), Hydrogen; Phó phẩm sinh ra trong quá trình sản xuất như hơi nước, hydrocarbon nhẹ, khí trơ, v.v; Sản phẩm, dịch vụ cung cấp:Ethylene, Propylene, Polypropylene (Homo), Polypropylene (Co), Hydrogen; , phó phẩm sinh ra trong quá trình sản xuất hơi nước, hydrocarbon nhẹ, khí trơ, … Địa chỉ chính của công ty đặt tại Lô 01CN~08CN Khu Công Nghiệp Cái Mép, phường Tân Phước, TP.HCM.

Đây là công ty con do Tập đoàn Hyosung Chemical (Hàn Quốc) sở hữu 51% vốn điều lệ. 49% vốn điều lệ thuộc sở hữu của Công ty TNHH Hyosung 1. Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp là Tổng Giám đốc Kim Jong Ki.

Với quy mô vốn điều lệ gần 31.000 tỷ đồng, Hyosung Vina được xem là “gã khổng lồ” trong ngành hóa chất tại Việt Nam. Tuy nhiên, áp lực thua lỗ kéo dài đang bào món đáng kể nguồn vốn của doanh nghiệp. Điều này đặt ra bài toán không nhỏ về hiệu quả hoạt động và cân đối tài chính trong thời gian tới đối với “gã khổng lồ” hóa chất này.