Đức Long Gia Lai làm gì để khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo?

Tập đoàn Đức Long Gia Lai (MCK: DLG, sàn HoSE) vừa có văn bản báo cáo biện pháp và tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo định kỳ quý I/2026.

Theo đó, cổ phiếu DLG thuộc diện bị cảnh báo do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2025 là âm 2.091,77 tỷ đồng căn cứ BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2025, cổ phiếu chưa đáp ứng quy định ra khỏi diện cảnh báo theo quy định.

Giải trình về biện pháp và lộ trình khắc phục chứng khoán bị cảnh báo, Tập đoàn Đức Long Gia Lai cho biết căn cứ BCTC quý I/2026 đã được công bố, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ là 62,6 tỷ đồng góp phần giảm dần lỗ lũy kế của công ty. Kết quả này cho thấy công ty đang từng bước thực hiện tái cấu trúc tình hình tài chính và tăng trưởng ổn định.

Tập đoàn Đức Long Gia Lai đã xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh với các giải pháp trọng tâm, cụ thể như tiếp tục thu hồi công nợ của đối tác và khách hàng, cắt giảm các khoản chi phí góp phần gia tăng lợi nhuận.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp sẽ làm việc với các tổ chức tín dụng và ngân hàng để đàm phán phương án cấu trúc lại tình hình tài chính của doanh nghiệp, tập trung chuyển nhượng tài sản không sinh lời; thoái vốn các ngành nghề kinh doanh kém hiệu quả; tập trung nguồn lực cho các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi để tích lũy dòng tiền và trả dứt điểm nợ quá hạn ngân hàng chậm nhất đến hết năm 2026, hầu hết các khoản nợ của công ty đều được bảo đảm bằng tài sản.

Song song với đó, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ pháp lý các dự án năng lượng tái tạo (điện mặt trời, điện gió, thủy điện…) đã được bổ sung vào Quy hoạch điện lưới quốc gia theo Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm thu hút nguồn đầu tư, góp phần gia tăng tài sản, tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong thời gian tới.

Đồng thời, Tập đoàn Đức Long Gia Lai cam kết tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tái cấu trúc tài chính, từng bước xóa lỗ lũy kế, bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và bền vững, bảo vệ quyền lợi của cổ đông và các bên liên quan.

Khánh Hân