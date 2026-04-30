Vinaconex thay Tổng Giám đốc ngay sau ĐHĐCĐ thường niên

Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, MCK: VCG, sàn HoSE) đã thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của ông Nguyễn Xuân Đông kể từ ngày 28/4.



Người được bổ nhiệm thay thế là ông Phạm Thái Dương (SN 1972). Trước khi được bổ nhiệm, ông Dương giữ chức Phó Tổng Giám đốc Vinaconex kiêm Giám đốc Ban QLDA 1.

Tân Tổng Giám đốc VCG Phạm Thái Dương.

Ông Nguyễn Xuân Đông đảm nhiệm vai trò Tổng Giám đốc từ cuối năm 2018 khi Công ty TNHH An Quý Hưng chi hơn 7.000 tỷ đồng để mua lại cổ phần do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) thoái vốn.

Đến năm 2021, An Quý Hưng chuyển nhượng toàn bộ hơn 277,8 triệu cổ phiếu VCG (tương đương 62,9% vốn) cho Công ty CP Đầu tư Pacific Holdings.

Hiện Pacific Holdings là cổ đông lớn duy nhất tại Vinaconex với tỉ lệ sở hữu 45,14% vốn điều lệ.

Vinaconex thay Tổng Giám đốc ngay sau Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên diễn ra hôm ngày 25/4.

Đại hội đã miễn nhiệm ông Nguyễn Hữu Tới - nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc và ông Dương Văn Mậu - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc, sau khi cả hai bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Đại hội đã bầu bổ sung ông Nguyễn Hải Đăng và Lê Phùng Hòa vào HĐQT VCG nhiệm kỳ 2022-2027.

Vinaconex đặt mục tiêu tổng doanh thu và thu nhập hợp nhất năm 2026 đạt 15.423 tỷ đồng, giảm khoảng 22% so với thực hiện năm 2025. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 1.037 tỷ đồng, giảm 73% so với mức kỷ lục hơn 3.865 tỷ đồng của năm trước.

Ở cấp công ty mẹ, doanh thu mục tiêu là 10.740 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.018 tỷ đồng, giảm lần lượt 29% và 70% so với năm 2025.

Dù lợi nhuận dự kiến giảm mạnh, Vinaconex vẫn trình phương án duy trì cổ tức năm 2025 ở mức tổng 16%, gồm 8% bằng tiền mặt (800 đồng/cổ phiếu) và 8% bằng cổ phiếu. Chính sách này dự kiến tiếp tục được áp dụng trong năm 2026.

Với phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu, doanh nghiệp dự kiến phát hành khoảng 51,7 triệu cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, qua đó nâng vốn điều lệ từ gần 6.465 tỷ đồng lên khoảng 6.982 tỷ đồng.

Trong quý I/2026, Vinaconex ghi nhận doanh thu thuần hơn 3.424 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu hoạt động xây lắp tăng 18% lên gần 2.345 tỷ đồng và mảng kinh doanh bất động sản gần 437 tỷ đồng, gấp 5,6 lần cùng kỳ.

Doanh thu tài chính cũng tăng mạnh 400%, lên hơn 234 tỷ đồng. Tổng chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 49%, lên hơn 246 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế của Vinaconex đạt hơn 353 tỷ đồng, tăng 176% so với cùng kỳ. Do đó, sau 3 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã thực hiện được 24% doanh thu và 36% lợi nhuận.