Nhiều doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền trong tháng 5

TNG

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (mã: TNG, sàn HNX) thông báo ngày 7/5/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền.

Theo đó, TNG sẽ thực hiện thanh toán phần cổ tức còn lại của năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng. Ngày thanh toán dự kiến 22/5/2026.

Với hơn 128,7 triệu cổ phiếu TNG đang lưu hành trên thị trường, ước tính doanh nghiệp sẽ phải chi khoảng gần 64,4 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức cho cổ đông lần này.

Trước đó, TNG đã thực hiện 3 đợt tạm ứng cổ tức năm 2025 với cùng tỷ lệ 5% bằng tiền mặt. Như vậy, tổng mức chia cổ tức năm 2025 là 20% bằng tiền mặt, tương ứng tổng số tiền chi trả khoảng 257,4 tỷ đồng.

Digiworld

Công ty CP Thế Giới Số (Digiworld, mã: DGW, sàn HoSE) thông qua việc chi trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 14/5/2026, ngày thanh toán dự kiến 21/5/2026.

Với hơn 221,3 triệu cổ phiếu DGW đang lưu hành trên thị trường, ước tính Digiworld sẽ phải chi khoảng hơn 221,3 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức cho cổ đông lần này.

Theo báo cáo quản trị năm 2025, tính đến ngày 31/12/2025, Công ty CP Created Future đang sở hữu hơn 69,6 triệu cổ phiếu DGW (tỷ lệ 31,45%), dự kiến sẽ thu về khoảng hơn 69,6 tỷ đồng tiền cổ tức từ Digiworld.

Được biết, phương án chia cổ tức nêu trên vừa được các cổ đông của Digiworld thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 diễn ra ngày 22/4/2026 vừa qua.

VIB

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (mã: VIB, sàn HoSE) thông báo ngày 29/4 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 4/5 tới sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện trả cổ tức bằng tiền năm 2025.

Tỷ lệ thực hiện 9%/mệnh giá, tức 900 đồng/cổ phiếu. Ngày chi trả dự kiến 3/6/2026. Với 3,04 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, ước tính VIB sẽ chi gần 3.064 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này.

Việc chi trả cổ tức này đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 vào ngày 8/4 vừa qua.

Cụ thể, VIB lên phương án chia trả cổ tức năm 2025 với tổng tỷ lệ gần 19%. Trong đó, ngân hàng dự kiến trả cổ tức 9% bằng tiền mặt, phát hành tỷ lệ 9,5% cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và 0,24% cổ phiếu theo chương trình ESOP. Đây được xem là mức chi trả cân bằng giữa việc đảm bảo lợi ích cổ đông trong ngắn hạn và tăng cường vốn tự có để phục vụ tăng trưởng trong dài hạn.

Với kế hoạch trên, VIB dự kiến phát hành hơn 323 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và khoảng 8 triệu cổ phiếu thưởng ESOP cho người lao động. Nếu hoàn tất, VIB sẽ tăng vốn điều lệ từ 34.040 tỷ đồng lên xấp xỉ 37.354 tỷ đồng.

Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh

Ngày ngày 14/5 tới, CTCP Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (mã: VSH, sàn HoSE) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền thanh toán cổ tức đợt 4 năm 2025.

Theo đó, Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh dự kiến sẽ chi trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 5%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng. Ngày thực hiện thanh toán 29/5/2026.

Với hơn 236,2 triệu cổ phiếu VSH đang lưu hành, ước tính Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh sẽ phải chi khoảng hơn 118,1 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức lần này.

Tính đến ngày 31/12/2025, Công ty TNHH Năng lượng REE - công ty con của CTCP Cơ Điện Lạnh (mã: REE, sàn HoSE) đang sở hữu 52,58% vốn điều lệ của Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh, tương đương sở hữu hơn 124,2 triệu cổ phiếu VSH, ước tính sẽ nhận về hơn 62,1 tỷ đồng cổ tức.

Ngoài ra, Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (mã: PGV, sàn HoSE) sở hữu 30,55% vốn điều lệ của Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh, tương đương gần 72,2 triệu cổ phiếu VSH, ước tính cũng sẽ nhận về khoảng gần 36,1 tỷ đồng tiền cổ tức.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 diễn ra ngày 26/3 vừa qua, các cổ đông của Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 35%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 3.500 đồng.

Trước đó, VSH đã 3 lần thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2025 cho cổ đông với tổng tỷ lệ 30%. Do đó, đây là đợt trả cổ tức năm 2025 cuối cùng.