Vinamilk (VNM) hé lộ chiến lược vòng qua eo biển Hormuz

Quý 1/2026, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) báo doanh thu thuần hợp nhất của tập đoàn đạt 16.149 tỷ đồng, tăng 24,6% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế ghi nhận mức tăng trưởng 54,9%, đạt 2.458 tỷ đồng.

Kết quả này tương ứng với việc bình quân mỗi ngày trong ba tháng đầu năm, doanh nghiệp sữa đầu ngành thu về khoảng 27,3 tỷ đồng lợi nhuận ròng.

Cải tổ kênh phân phối và chiến lược sản phẩm "ít đường, cao đạm"

Động lực tăng trưởng chính của tập đoàn trong quý đầu năm đến từ thị trường nội địa với doanh thu đạt 12.080 tỷ đồng, tăng 20,4%. Sự khởi sắc này là kết quả của việc hoàn thành tái cấu trúc hệ thống phân phối và đội ngũ kinh doanh kênh truyền thống được thực hiện từ đầu năm 2025.

Vinamilk cũng ghi nhận đóng góp quan trọng từ các ngành hàng cốt lõi, đặc biệt là dòng sữa tươi 100% nhờ những nỗ lực cải thiện chất lượng sản phẩm.

Doanh nghiệp hiện đang dẫn dắt thị trường thông qua việc chuẩn hóa xu hướng dinh dưỡng mới, tập trung đáp ứng nhu cầu "ít đường, cao đạm" và tối ưu hóa hàm lượng dinh dưỡng trên toàn danh mục sản phẩm.

Bên cạnh đó, công ty tích cực khai thác dư địa tiêu dùng mới thông qua dòng sản phẩm Whipping Cream phục vụ pha chế chuyên nghiệp và triển khai dịch vụ chăm sóc dinh dưỡng chuyên biệt cho người lớn tuổi.

Toàn bộ các kênh bán hàng chính đều ghi nhận tăng trưởng hai chữ số, trong đó kênh thương mại điện tử và hệ thống cửa hàng Vinamilk duy trì đà tăng bứt phá.

Tuyến đường Jordan và sức bật từ thị trường Campuchia

Mảng kinh doanh quốc tế đóng góp 4.069 tỷ đồng vào doanh thu thuần, tăng 39,1% so với cùng kỳ. Trước áp lực địa chính trị tại eo biển Hormuz gây ảnh hưởng đến chi phí vận chuyển, Vinamilk đã chủ động triển khai tuyến vận tải thay thế thông qua Jordan.

Giải pháp này đảm bảo tính liên tục của chuỗi cung ứng và đưa hàng hóa tới tay đối tác Trung Đông kịp thời bất chấp giá cước vận tải tăng cao.

Tại các thị trường lân cận, công ty con Angkor Milk ghi nhận doanh thu tăng gần gấp ba lần và lợi nhuận tăng hơn 2,5 lần, thúc đẩy việc khai trương cửa hàng Flagship tại Phnom Penh vào cuối tháng 3/2026.

Tại Mỹ, công ty con Driftwood duy trì sản lượng tiêu thụ ổn định dù doanh thu ghi nhận mức giảm nhẹ khoảng 5% . Sự sụt giảm này chủ yếu do điều chỉnh theo cơ chế giá thỏa thuận với khách hàng khi giá sữa tươi nguyên liệu đầu vào giảm xuống . Tuy nhiên, nhờ tối ưu hóa quản trị, lợi nhuận sau thuế của đơn vị này vẫn đạt mức tăng trưởng xấp xỉ 25% so với cùng kỳ năm trước .

Quản trị tài chính và kế hoạch cổ tức năm 2026

Sữa Mộc Châu (MCM) cũng tạo ra cú hích trong quý đầu năm với doanh thu thuần đạt 742 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 80 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 25,2% và 67,8% .

Kết quả này đến từ chiến lược quản trị chi phí tối ưu và tinh gọn chuỗi cung ứng . Trong năm 2026, đơn vị này đặt mục tiêu đẩy mạnh mở rộng mạng lưới phân phối vào thị trường miền Nam và ra mắt thương hiệu Mộc Châu Creamery nhằm hướng tới phân khúc sản phẩm cao cấp .

Tính đến cuối quý 1/2026, tổng tài sản của Vinamilk đạt 55.429 tỷ đồng, với lượng tiền mặt và đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm tỷ trọng 45,2%.

Với việc hoàn thành 25% kế hoạch lợi nhuận cả năm ngay trong quý đầu tiên, doanh nghiệp đang bám sát mục tiêu doanh thu 66.477 tỷ đồng cho năm tài chính 2026.

Hội đồng quản trị cũng phê duyệt kế hoạch cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2026 với mức tối thiểu bằng 50% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.