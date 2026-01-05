Chủ tịch Tào Đức Thắng: Tập đoàn Viettel được giao thêm nhiệm vụ về tên lửa, chip quân sự, vệ tinh tầm thấp

Phụng Tiên | 01-05-2026 - 00:10 AM | Doanh nghiệp

Chủ tịch nhấn mạnh 15 năm tiếp theo, VHT phải xứng đáng là một Tổng công ty toàn cầu trong lĩnh vực nghiên cứu công nghiệp, công nghệ cao lưỡng dụng.

Trung tướng Tào Đức Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel vừa có bài phát biểu nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày truyền thống và nhận danh hiệu Anh hùng của Tổng công ty Công nghiệp công nghệ cao Viettel (Viettel High Tech, VHT).

Chia sẻ về chiến lược phát triển của VHT trong giai đoạn tới, Chủ tịch Tào Đức Thắng cho biết, Bộ Quốc phòng tiếp tục giao thêm các nhiệm vụ về lĩnh vực mới như tên lửa, chip quân sự, vệ tinh tầm thấp,... hướng tới phát triển dài hạn.

Tập đoàn cũng xác định giữ vai trò tiên phong, chủ lực trong nghiên cứu khoa học công nghệ; đi đầu trong đăng ký, phát triển các sản phẩm chiến lược; đồng thời làm chủ và dẫn dắt nghiên cứu các công nghệ chiến lược. ﻿

Ngoài ra, trong chặng đường 15 năm tiếp theo, VHT cần xác định một số nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục nghiên cứu, phát triển sản phẩm đa dạng, hiện đại, hiệu quả hơn, đóng vai trò hạt nhân công nghệ;

Đẩy mạnh hợp tác trong và ngoài nước để sản phẩm vươn ra thị trường quốc tế;

Hoàn thiện sản phẩm trong môi trường thực tế để nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu tác chiến;

Mở rộng ra thị trường toàn cầu cả dân sự và quân sự; hướng tới xuất khẩu, nâng cao vị thế quốc gia và lấy thực tiễn thị trường làm động lực tiếp tục đầu tư nghiên cứu, phát triển.

Chủ tịch nhấn mạnh 15 năm tiếp theo, VHT phải xứng đáng là một Tổng công ty toàn cầu trong lĩnh vực nghiên cứu công nghiệp, công nghệ cao lưỡng dụng.﻿

Phụng Tiên

Hoàng Anh Gia Lai báo lãi quý 1 hơn 1.000 tỷ, tăng gấp 3: Điều gì đã xảy ra?

51 năm sau ngày Thống nhất đất nước, Việt Nam có 16 'ông lớn' trên 5 tỷ USD: Hà Nội nắm 10 cái tên, Tp.HCM cầm 5 đơn vị

So găng năng lực đội bay của Vietnam Airlines, Vietjet Airs, Sun PhuQuoc Airways, Vietravel Airlines...

Hóa chất Đức Giang (DGC): Lợi nhuận Q1 giảm gần 50%, mất lợi thế giá vốn từ Khai trường 25 nhưng vẫn còn 'núi tiền' 11.200 tỷ và siêu dự án nghìn tỷ đang thành hình

Đức Long Gia Lai làm gì để khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo?

Vinaconex thay Tổng Giám đốc ngay sau ĐHĐCĐ thường niên

