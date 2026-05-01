Toàn cảnh vụ tranh chấp tên miền chagee.vn: Chagee gửi thư pháp lý 21 trang yêu cầu 'hoàn trả hoặc hủy bỏ tên miền trong 10 ngày'

Ngày 27/4, một bài đăng trên Facebook của ông Louis Nguyễn, đại diện team 5VN, đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng khi tiết lộ việc nhóm này đang nắm giữ tên miền chagee.vn và vừa nhận được thư pháp lý dài 21 trang từ một hãng luật quốc tế đại diện cho thương hiệu trà sữa Chagee. Nội dung thư yêu cầu phía 5VN hoàn trả miễn phí hoặc hủy tên miền trong vòng 10 ngày làm việc. Tuy nhiên, phía 5VN cho biết đã phản bác toàn bộ lập luận pháp lý và từ chối yêu cầu này.

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý khi đặt ra nhiều vấn đề pháp lý xoay quanh quyền sở hữu tên miền, nhãn hiệu và cách doanh nghiệp bảo vệ tài sản số trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Theo nội dung thư pháp lý được gửi đi, phía đại diện cho CHAGEE INVESTMENT PTE. LTD – một pháp nhân có trụ sở tại Singapore – khẳng định họ được ủy quyền thực thi quyền sở hữu trí tuệ của thương hiệu Chagee tại Việt Nam. Văn bản này nhấn mạnh rằng Chagee là thương hiệu trà cao cấp có nguồn gốc từ Trung Quốc, được thành lập từ năm 2017 và đã nhanh chóng mở rộng quy mô toàn cầu với hơn 6.000 cửa hàng, đồng thời đặt mục tiêu hiện diện tới 100 quốc gia.

Trong thư, phía đại diện cho Chagee cũng đưa ra các căn cứ liên quan đến quyền sở hữu nhãn hiệu. Theo đó, doanh nghiệp này đã đăng ký là chủ sở hữu nhãn hiệu "CHAGEE" tại Việt Nam, với các nhóm hàng hóa và dịch vụ liên quan trực tiếp đến lĩnh vực đồ uống, thực phẩm và nhà hàng. Nhãn hiệu này, theo lập luận của phía đại diện pháp lý Chagee, đã và đang được sử dụng rộng rãi trên phạm vi quốc tế, gắn liền với các sản phẩm trà và mô hình kinh doanh đặc trưng của thương hiệu.

Những đơn đăng ký thương hiệu CHAGEE từ CHAGEE INVESTMENT PTE. LTD tại Cục Sở hữu Trí tuệ.Ảnh: Chụp màn hình

Từ các cơ sở đó, phía Chagee cho rằng việc một bên khác nắm giữ và sử dụng tên miền chagee.vn có thể gây ra nhầm lẫn về nguồn gốc thương mại, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu nhãn hiệu. Trên cơ sở này, yêu cầu được đưa ra là bên đang giữ tên miền phải hoàn trả miễn phí hoặc tiến hành hủy bỏ tên miền trong thời hạn 10 ngày làm việc.

Tuy nhiên, phía 5VN, chủ sở hữu hiện tại của tên miền chagee.vn, cho biết đã phản bác toàn bộ lập luận pháp lý và từ chối yêu cầu này.

Trong môi trường internet, tên miền được xem là một dạng tài sản số, được xác lập quyền sở hữu thông qua nguyên tắc "đăng ký trước, quyền trước". Điều này có nghĩa là nếu một cá nhân hoặc tổ chức đăng ký tên miền hợp lệ, đúng quy định, thì quyền sở hữu đó được pháp luật bảo vệ độc lập với quyền đối với nhãn hiệu, trừ khi có căn cứ chứng minh hành vi vi phạm cụ thể.

Chính sự tách biệt này tạo nên vùng giao thoa dễ phát sinh tranh chấp. Doanh nghiệp có quyền đối với nhãn hiệu đã được bảo hộ, nhưng chủ thể khác có thể hợp pháp sở hữu tên miền trùng hoặc tương tự nếu đăng ký trước và không vi phạm tại thời điểm đăng ký.

Trong nhiều trường hợp, việc giải quyết tranh chấp không thể chỉ dựa trên yếu tố "trùng tên", mà phải xem xét thêm cách thức sử dụng thực tế của tên miền đó.

Nếu tên miền được sử dụng cho các nội dung hoặc dịch vụ có khả năng gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã đăng ký, đặc biệt trong cùng lĩnh vực kinh doanh, nguy cơ bị coi là xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ sẽ được đặt ra. Khi đó, chủ sở hữu nhãn hiệu có thể yêu cầu các biện pháp xử lý như gỡ bỏ nội dung, xử phạt hành chính hoặc thậm chí yêu cầu chuyển giao tên miền thông qua cơ quan có thẩm quyền.

Ngược lại, nếu tên miền chỉ được nắm giữ như một tài sản hoặc sử dụng không liên quan đến lĩnh vực đã đăng ký bảo hộ, việc yêu cầu thu hồi sẽ không dễ dàng và cần có quy trình pháp lý rõ ràng.