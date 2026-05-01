Dat Bike: Từ “kẻ ngoài cuộc” đến người chơi định hình tiêu chuẩn

Doanh nghiệp sản xuất xe máy điện Việt Nam này đang từng bước khẳng định vị thế trong cuộc đua với các tên tuổi lớn và dần được ghi nhận là một hãng xe điện đáng chú ý tại thị trường Đông Nam Á.

Lời hồi đáp sau 7 năm của hãng xe điện Việt từng bị nghi ngờ

Quay lại năm 2019, Dat Bike từng bị nhìn nhận như một "canh bạc viển vông" trong mắt không ít nhà đầu tư và người tiêu dùng. Hình ảnh CEO Nguyễn Bá Cảnh Sơn bị các "Shark" thẳng thắn từ chối trên sóng truyền hình đôi khi vẫn được nhắc lại như một dấu mốc điển hình. Với một startup non trẻ, chọn con đường làm xe máy điện và tự nghiên cứu công nghệ lõi thay vì nhập khẩu linh kiện đóng sẵn - đồng nghĩa với việc chấp nhận bước vào hành trình đầy khó khăn và thách thức ngay từ vạch xuất phát.

CEO Dat Bike từng lên sóng truyền hình để gọi vốn cách đây 7 năm

Để đạt được cột mốc tăng trưởng ấn tượng như hiện tại, bên cạnh ý chí kiên định của đội ngũ lãnh đạo, cách tiếp cận nhất quán của Dat Bike trong triết lý kinh doanh và xây dựng sản phẩm là yếu tố then chốt. Trong bối cảnh thị trường xe điện tăng tốc, Dat Bike đang định vị mình như một nhà sản xuất xe máy điện sở hữu năng lực công nghệ đủ sức cạnh tranh và đáng để dè chừng.

Làm chủ công nghệ lõi: Nền tảng của lợi thế cạnh tranh

Trọng tâm chiến lược của Dat Bike nằm ở việc kiểm soát toàn bộ chuỗi giá trị sản phẩm, đặc biệt là công nghệ pin và hệ truyền động. Việc nội địa hóa tới khoảng 90% không chỉ giúp doanh nghiệp chủ động về nguồn cung, mà còn tối ưu chi phí, từ đó đưa ra mức giá cạnh tranh hơn cho người dùng cuối.

Theo các khảo sát và đánh giá từ Tech in Asia, Dat Bike hiện được xem là một trong những doanh nghiệp đi đầu Đông Nam Á trong lĩnh vực sản xuất xe điện hai bánh, với hiệu suất pin trên giá thành thuộc nhóm cao trong khu vực. Trong một thị trường mà nhiều hãng vẫn phụ thuộc vào hạ tầng sạc hoặc linh kiện nhập khẩu, hướng đi "sản phẩm mạnh tự thân" giúp Dat Bike tạo ra khác biệt rõ rệt.

Dat Bike ghi nhận doanh số lọt top 10 toàn ngành

Cách tiếp cận này cũng đặt doanh nghiệp vào cùng "đường đua" với những tên tuổi lớn trong và ngoài nước, nhưng theo một hướng đi tập trung hơn vào tối ưu hiệu năng và trải nghiệm thực tế của người dùng xe máy đô thị.

Quy mô vận hành mở rộng mạnh mẽ

Ở khía cạnh nguồn lực, từ tháng 11/2025 đến tháng 03/2026, Dat Bike liên tục gọi vốn thành công lần lượt là 22 triệu và 4 triệu USD, nâng tổng số vốn đầu tư của thương hiệu lên con số 51 triệu USD, tương đương hơn 1.300 tỷ đồng, cho thấy sự tin tưởng của các quỹ đầu tư trong và ngoài nước.

Cửa hàng Dat Bike mới khai trương tháng 04/2026 tại Hà Nội

Đi đôi với năng lực tài chính được củng cố là tốc độ mở rộng của hệ thống showroom phân phối và trung tâm dịch vụ bảo dưỡng Dat Bike trên toàn quốc, cùng việc nâng cấp nhà máy sản xuất để đáp ứng nhu cầu thị trường. Ước tính Dat Bike liên tục khai trương trung bình 1-2 cửa hàng mới trong 1 tuần kể từ cuối năm ngoái đến nay. Đại diện Dat Bike cũng cho biết hãng đặt mục tiêu đạt 150 cửa hàng trên toàn quốc trong năm 2026.

Bên cạnh đó, hoạt động tuyển dụng diễn ra liên tục ở nhiều mảng - từ kỹ thuật, sản xuất đến vận hành - phản ánh giai đoạn scale-up rõ rệt của doanh nghiệp.

Biến hiệu năng trở thành tiêu chuẩn xe điện

Danh mục sản phẩm của Dat Bike đã đại chúng hóa hoàn toàn với Dat Bike Quantum S là sản phẩm chủ lực. Mẫu xe này được định vị là lời giải cho bài toán "không đánh đổi" - yếu tố cốt lõi trong triết lý kinh doanh của doanh nghiệp - mang lại giá trị tối ưu, đồng thời giải quyết những rào cản của người dùng khi cân nhắc chuyển từ xe xăng sang xe điện.

Về thông số, Quantum S đáp ứng trực diện nhu cầu sử dụng cường độ cao: phạm vi di chuyển tới 285 km mỗi lần sạc, công suất lên đến 7.000W tương đương xe xăng khoảng 150-200cc, cùng dung tích cốp 44L rộng top đầu thị trường - phục vụ nhu cầu chở đồ hàng ngày. Tập khách hàng mục tiêu không chỉ dừng ở người dùng phổ thông, mà còn mở rộng sang nhóm tài xế công nghệ - những người đặt nặng yếu tố hiệu năng và chi phí vận hành.

Ghi nhận từ đối tác tài xế công nghệ dùng xe mỗi ngày từ 200 - 250 km như anh Trần Văn Mới (Bình Dương) hay anh Thanh Vũ (Biên Hoà, Đồng Nai), Dat Bike Quantum S có sức mạnh ngang xe xăng, chi phí vận hành thấp, kết hợp cùng các công nghệ hỗ trợ như khởi hành ngang dốc và số lùi đã tạo nên một trải nghiệm lái hoàn toàn khác biệt.

Hình ảnh người dùng đăng ký mua xe tại một cửa hàng Dat Bike ở Hà Nội

Thực tế thị trường cũng cho thấy sản phẩm này đang đóng vai trò đầu tàu tăng trưởng khi liên tục nằm trong nhóm bán chạy nhất của hãng, đồng thời ghi nhận tình trạng khan hàng tại một số điểm bán. Đây là tín hiệu cho thấy nhu cầu sử dụng xe điện đã vượt qua giai đoạn "thử nghiệm" và chuyển sang tiêu dùng thực sự.

Vị thế mới của doanh nghiệp trong cuộc đua xe điện

Thị trường xe điện Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh rõ nét hơn, với nhiều mô hình tiếp cận khác nhau. Trong bức tranh đó, Dat Bike nổi lên như một trường hợp theo đuổi chiến lược "từng bước chắc chắn để đi xa": đầu tư sâu vào công nghệ, kiểm soát chuỗi giá trị và mở rộng có kiểm soát.

Với quy mô vận hành hiện tại, tốc độ mở rộng hệ thống, cùng sự ghi nhận từ các tổ chức quốc tế, Dat Bike đã vượt qua giai đoạn của một startup thử nghiệm để trở thành một trong những doanh nghiệp đáng chú ý trong ngành xe điện khu vực.

Câu hỏi không còn nằm ở việc doanh nghiệp có "trụ được" hay không, mà là họ sẽ đi xa đến đâu trong cuộc đua dài hạn - nơi năng lực công nghệ và khả năng thực thi mới là yếu tố quyết định.