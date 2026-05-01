Công ty xây dựng của ông Nguyễn Bá Dương đổi chủ

Tháng 4/2026, Công ty TNHH Song Hỷ Quốc Tế đã thay đổi thông tin chủ sở hữu. Doanh nghiệp hiện có vốn điều lệ 790 tỷ đồng, do ông Lê Vũ Linh (sinh năm 1993) đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Ông Linh đồng thời là nhân sự cấp cao trong hệ thống của CTCP Đầu tư Xây dựng Bcons.

Song Hỷ Quốc Tế được thành lập từ năm 1999 tại thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Công ty là chủ đầu tư dự án khu nhà ở tại địa chỉ 19/2A Quốc lộ 13, phường Lái Thiêu, TP Thuận An (Bình Dương cũ). Dự án này từng được biết đến với nhiều tên thương mại như Aster Garden Towers, Tecco City hay Khu căn hộ chung cư Điểm Đến Mới (The New Point). Tổng diện tích khu đất đạt 18.855 m², với tổng mức đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng.

Về lịch sử vốn, năm 2018 công ty có vốn điều lệ 150 tỷ đồng, trong đó ông Nguyễn Phí Tiến nắm 99% và bà Nguyễn Thị Hương Ngân sở hữu 1%.

Đến năm 2019, Thuduc House (HOSE: TDH) đã mua lại toàn bộ Song Hỷ Quốc Tế với giá trị 259 tỷ đồng. Sau giao dịch, TDH nắm giữ 99% vốn, còn 1% đứng tên ông La Cẩm Nam.

Năm 2020, TDH tiếp tục tăng vốn cho công ty lên 790 tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu tương ứng là 99,67% đối với TDH và 0,33% thuộc về ông La Cẩm Nam.

Tuy nhiên, đến năm 2021, TDH đã thoái toàn bộ vốn khỏi Song Hỷ Quốc Tế với giá gần 927 tỷ đồng, qua đó ghi nhận khoản lợi nhuận xấp xỉ 225 tỷ đồng.

Sau khi TDH rút lui, vào tháng 4/2021, cơ cấu sở hữu mới ghi nhận ông Bùi Ngươn Phong nắm 99,672% và bà Trần Thị Hà (khi đó là Giám đốc kiêm đại diện pháp luật) nắm 0,328%. Chỉ ít ngày sau, cơ cấu này tiếp tục thay đổi khi Nguyễn Bá Dương tham gia và nắm giữ 50% vốn; phần sở hữu của ông Phong giảm xuống còn 49,627%, còn bà Hà giữ nguyên.

Đến tháng 5/2025, cơ cấu cổ đông bao gồm Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Lê Phong nắm 49,627%, ông Nguyễn Bá Dương sở hữu 50%, và bà Trần Thị Hà giữ 0,328%; bà Hà vẫn đảm nhiệm vị trí Giám đốc kiêm đại diện pháp luật.

Sang tháng 8/2025, Bcons bắt đầu tham gia với tỷ lệ 5%. Khi đó, Lê Phong nắm 47,189%, ông Dương 47,5% và bà Hà còn 0,311%.

Đến tháng 10/2025, Bcons nâng tỷ lệ sở hữu lên 60%, trở thành cổ đông chi phối. Đồng thời, tỷ lệ của Lê Phong giảm xuống 19,869%, ông Dương còn 20%, và bà Hà còn 0,131%.

Cuối năm 2025, bà Trần Thị Hà không còn giữ chức Giám đốc cũng như vai trò đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

Sau khi chính thức về tay Bcons, dự án do Song Hỷ Quốc Tế làm chủ đầu tư được đổi tên thương mại thành Bcons NewSky, với quy mô 1.632 căn hộ.