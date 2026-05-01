20 'đại gia' lãi lớn nhất sàn chứng khoán Q1/2026: Có tới 5 cái tên lãi trên 10.000 tỷ, nhóm ngân hàng áp đảo, Vinhomes gây sốc

Dần khép lại mùa công bố báo cáo tài chính 3 tháng đầu năm 2026, bức tranh lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết đã có những điểm sáng đáng chú ý.

Nếu quý 1/2025 chỉ có 2 doanh nghiệp lãi trên 10.000 tỷ là VEFAC và Vietcombank thì quý 1/2026 có tới 5 doanh nghiệp lãi trên 10.000 tỷ. ﻿

Trong quý 1/2026, Vinhomes ghi nhận mức lợi nhuận trước thuế lên tới 30.727 tỷ đồng, bỏ xa các doanh nghiệp còn lại trong danh sách. So sánh với mức 3.839 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước, lợi nhuận trước thuế Vinhomes tăng trưởng tới 700%, kết quả này đưa Vinhomes trở thành quán quân về lợi nhuận trong quý. Hoạt động bàn giao tại các dự án Vinhomes Ocean City và Vinhomes Royal Island tiếp tục là động lực chính đóng góp vào kết quả kinh doanh trong kỳ.

Công ty mẹ của Vinhomes, Vingroup đứng thứ 3 trong danh sách với mức lợi nhuận trước thuế 11.537 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ.﻿

Ở các vị trí tiếp theo, các "ông lớn" ngân hàng vẫn là những cái tên chủ chốt trong danh sách lãi nghìn tỷ. Không nằm ngoài dự đoán, nhóm ngành ngân hàng tiếp tục áp đảo về số lượng trong danh sách top đầu. Có tới 10 trong tổng số 20 doanh nghiệp trong danh sách này là các ngân hàng, bao gồm: Vietcombank (VCB), Vietinbank (CTG), MB (MBB), Techcombank (TCB), BIDV (BID), VPBank (VPB), ACB, HDBank (HDB), SHB và LPBank (LPB).

Vietcombank tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu khối ngân hàng với lợi nhuận trước thuế đạt 11.803 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Vietinbank tăng trưởng mạnh nhất trong nhóm ngân hàng top đầu này với mức tăng trưởng lên tới 63%, lợi nhuận trước thuế đạt 11.139 tỷ đồng.

Ngân hàng duy nhất trong danh sách ghi nhận sự sụt giảm lợi nhuận trước thuế là LPBank với mức giảm 11% so với cùng kỳ.

Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) trở thành "ngôi sao" về tỷ lệ tăng trưởng trong danh sách với mức lợi nhuận 9.249 tỷ đồng, tăng trưởng tới 1.861% so với quý 1/2025 (472 tỷ đồng). Kết quả này phản ánh sự biến động tích cực của giá dầu thô và các sản phẩm lọc hóa dầu trên thị trường thế giới, giúp biên lợi nhuận của doanh nghiệp được cải thiện đáng kể.

Trong giai đoạn này, BSR đã duy trì vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất ổn định ở mức công suất cao, đạt trung bình từ 124% đến 125% công suất quy đổi. Việc tối ưu công suất cho phép doanh nghiệp gia tăng sản lượng thành phẩm để tận dụng chênh lệch giá giữa dầu thô đầu vào và các sản phẩm đầu ra.

Một đại diện khác của ngành dầu khí là PV Gas lãi trước thuế 3.755 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ.﻿

Hòa Phát (HPG) bứt phá mạnh mẽ với 10.762 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng 180% so với quý 1/2025, nhờ việc tập đoàn chuyển nhượng dự án bất động sản ở Phố Nối, tỉnh Hưng Yên.

Các lĩnh vực khác như hàng không có 1 đại diện là Vietnam Airlines (HVN) lợi nhuận trước thuế 4.680 tỷ đồng, bán lẻ là MWG, công nghệ là FPT, F&B là Vinamilk, cao su có Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG).