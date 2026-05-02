Đề xuất tiếp tục bãi bỏ giấy phép kinh doanh đối với 58 ngành, nghề

Theo Hoàng Lam (t/h) | 02-05-2026 - 11:45 AM | Doanh nghiệp

Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục bãi bỏ giấy phép kinh doanh đối với 58 ngành, nghề thuộc nhiều lĩnh vực như tư pháp, tài chính, giao thông vận tải, xây dựng, giáo dục, nông nghiệp…

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc cắt giảm các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Theo dự thảo, cơ quan này đề xuất tiếp tục bãi bỏ giấy phép kinh doanh đối với 58 ngành, nghề thuộc nhiều lĩnh vực như tư pháp, tài chính, giao thông vận tải, xây dựng, giáo dục, nông nghiệp… Đây đều là những ngành, nghề được quy định trong Luật Đầu tư 2025.

Luật hiện hành xác định có 196 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện (yêu cầu phải có giấy phép), giảm 38 ngành, nghề so với trước đó.

Theo dự thảo Nghị quyết, cơ quan soạn thảo đề xuất miễn giấy phép kinh doanh với dịch vụ kế toán, hàng miễn thuế, tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, casino, đặt cược…

Trong lĩnh vực quản lý của Bộ Công Thương, các ngành, nghề được đề xuất bỏ giấy phép gồm xuất khẩu gạo; sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ôtô; khí, rượu, khoáng sản.

Kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường cũng có thể không cần giấy phép. Đây là các dịch vụ trong 6 ngành, nghề thuộc quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được đề xuất bỏ khỏi danh mục kinh doanh có điều kiện.

Bộ Tài chính cho biết dự thảo Nghị quyết này nhằm cắt giảm ngay điều kiện kinh doanh không còn phù hợp, chồng lấn hoặc có thể chuyển sang hậu kiểm.

Ngoài bỏ giấy phép, cơ quan soạn thảo cũng đề xuất sửa 12 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Dự thảo Nghị quyết dự kiến được trình Chính phủ trước ngày 5/5. Nếu được thông qua, Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ 1/7/2026 đến 1/3/2027.

Theo cơ quan soạn thảo, việc cắt giảm này nhằm chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp và thúc đẩy hoạt động đầu tư kinh doanh. Đây cũng được xem là một bước đi nhằm cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Trong thời gian áp dụng, nếu có sự khác biệt giữa nghị quyết và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, quy định của nghị quyết sẽ được ưu tiên thực hiện.


20 'đại gia' lãi lớn nhất sàn chứng khoán Q1/2026: Có tới 5 cái tên lãi trên 10.000 tỷ, nhóm ngân hàng áp đảo, Vinhomes gây sốc

Bùng nổ hạ tầng hàng không Việt Nam: “Đại chu kỳ” mở rộng để đáp ứng 300 triệu lượt khách mỗi năm

Đề xuất tạm hoãn xuất cảnh khi nợ thuế từ 1 triệu đồng

Đơn vị sở hữu tên miền chagee.vn không đồng ý "hoàn trả hoặc hủy tên miền trong 10 ngày" theo yêu của hãng trà sữa

Tầm vóc 'vua cửa hàng tiện lợi' Trung Quốc vừa xuất hiện ở Việt Nam

Các doanh nghiệp dầu khí lên kế hoạch kinh doanh ra sao trong năm 2026?

