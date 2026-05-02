Các doanh nghiệp dầu khí lên kế hoạch kinh doanh ra sao trong năm 2026?

Theo Khánh Hân | 02-05-2026 - 09:07 AM | Doanh nghiệp

Các doanh nghiệp dầu khí đặt mục tiêu kinh doanh thận trọng trong năm 2026 với kế hoạch tăng trưởng doanh thu nhưng lợi nhuận dự kiến giảm so với cùng kỳ.

Trong năm 2026, các doanh nghiệp dầu khí lần lượt xây dựng và công bố kế hoạch kinh doanh với những mục tiêu cụ thể về hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư.

Điểm đáng chú ý là phần lớn doanh nghiệp đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu, trong khi lợi nhuận lại có xu hướng thận trọng hơn trước những biến động của thị trường năng lượng.

Theo báo cáo thường niên 2025, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS, MCK: GAS) đã xây dựng kế hoạch năm 2026 với tổng doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 142.000 tỷ đồng, tăng 4% so với kết quả đã thực hiện được trong năm 2025; lợi nhuận sau thuế ước đạt 9.019 tỷ đồng, giảm 22%.

Về sản lượng, doanh nghiệp đặt kế hoạch khí tiếp nhận (bao gồm LNG) đạt 7.435 triệu m3, trong đó khí ẩm nội địa là 6.535 triệu m3 và LNG nhập khẩu khoảng 900 triệu m3.

Ở mảng tiêu thụ, sản lượng khí khô (bao gồm LNG) dự kiến đạt 7.117 triệu m3. Bên cạnh đó, sản lượng condensate sản xuất và tiêu thụ khoảng 76.000 tấn, LPG sản xuất đạt 410.000 tấn và LPG kinh doanh đạt 3,62 triệu tấn.

Các doanh nghiệp dầu khí lên kế hoạch kinh doanh ra sao trong năm 2026?

Ảnh minh họa

Trong khi đó, CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn (MCK: BSR, sàn HoSE), thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với tổng doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 154.140 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.162 tỷ đồng, lần lượt tăng 7,4% và giảm 58,6% so với kết quả đã thực hiện được trong năm 2025.

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh, tổng sản lượng tiêu thụ của Lọc hóa dầu Bình Sơn trong năm 2026 dự kiến đạt hơn 7,7 triệu tấn. Trong đó, các sản phẩm chủ lực gồm dầu diesel ước đạt hơn 3,5 triệu tấn, xăng RON 95 ước đạt gần 2,4 triệu tấn,...

Đối với Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power, MCK: POW, sàn HoSE), doanh nghiệp lên kế hoạch kinh doanh năm 2026 với tổng doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 49.887 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ước đạt 1.124 tỷ đồng.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025, PV Power mang về doanh thu hơn 34.306 tỷ đồng, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khấu trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng đạt hơn 3.007 tỷ đồng, gấp 2,5 lần cùng kỳ.

Như vậy, năm 2026, PV Power dự kiến mang về doanh thu tăng 45,4% so với kết quả đã thực hiện trong năm 2025. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại dự kiến giảm 62,6%.

Ngày 21/4/2026 vừa qua, Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling, MCK: PVD) đã tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Tại đại hội, các cổ đông của PV Drilling đã thông qua kế hoạch kinh doanh thận trọng với tổng doanh thu hợp nhất dự kiến giảm nhẹ xuống còn 11.185 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế đi lùi 23%, ở mức 800 tỷ đồng.

PVD cho biết, kế hoạch trên được xây dựng dựa trên các giả định: có 5 giàn khoan hoạt động xuyên suốt, giàn PV Drilling IX dự kiến đi vào vận hành từ quý II/2026 với đơn giá thuê giàn tự nâng trung bình đạt 90.000 USD/ngày. Ngoài ra, doanh nghiệp dự kiến duy trì 1 giàn khoan TAD hoạt động tại Brunei và vận hành 2 giàn khoan thuê.

Trước đó, PVD kết thúc năm 2025 với kết quả kinh doanh cao nhất trong 10 năm. Trong đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 11.553 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.052 tỷ đồng, vượt lần lượt 60% và 98% so với kế hoạch.

Về phương án đầu tư năm 2026, tổng chi phí đầu tư trong năm 2026 dự kiến khoảng 4.229 tỷ đồng, trong đó chủ yếu PV Drilling tiếp tục thực hiện các dự án chuyển tiếp từ năm 2025 như: đầu tư thêm giàn khoan tự nâng đa năng, mua cụm thiết bị sửa giếng khoan (HWU), mua lại vốn góp của các bên BCC.


Theo Khánh Hân

An ninh tiền tệ

20 'đại gia' lãi lớn nhất sàn chứng khoán Q1/2026: Có tới 5 cái tên lãi trên 10.000 tỷ, nhóm ngân hàng áp đảo, Vinhomes gây sốc

Bùng nổ hạ tầng hàng không Việt Nam: “Đại chu kỳ” mở rộng để đáp ứng 300 triệu lượt khách mỗi năm

Hoài niệm siêu thị Metro và câu chuyện thích nghi trong thị trường bán lẻ Việt

Loạt doanh nghiệp thay Chủ tịch trong mùa ĐHĐCĐ thường niên 2026

Quốc Cường Gia Lai: Doanh thu BĐS giảm 76%, trả thêm 100 tỷ vụ bà Trương Mỹ Lan, lộ diện giao dịch hàng chục tỷ với bà Như Loan

Top 10 tỷ phú giàu nhất châu Á

