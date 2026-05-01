Quốc Cường Gia Lai: Doanh thu BĐS giảm 76%, trả thêm 100 tỷ vụ bà Trương Mỹ Lan, lộ diện giao dịch hàng chục tỷ với bà Như Loan

Anh Khôi | 02-05-2026 - 00:07 AM | Doanh nghiệp

Quốc Cường Gia Lai ghi nhận doanh thu quý 1 2026 giảm 38% so với cùng kỳ chủ yếu do mảng bất động sản sụt giảm.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2026, Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán: QCG) đạt doanh thu thuần 69,29 tỷ đồng, giảm 38% so với mức 111,49 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Doanh nghiệp giải trình sự sụt giảm này chủ yếu do mảng bất động sản chỉ mang về 18,91 tỷ đồng doanh thu, tương ứng mức giảm 76% so với quý 1/2025 do ít bàn giao căn hộ.

Tuy nhiên, nhờ đóng góp từ mảng bán điện đạt 31,75 tỷ đồng và mảng bán hàng hóa đạt 18,62 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 15,55 tỷ đồng, tăng trưởng 89% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về nghĩa vụ tài chính liên quan đến vụ án bà Trương Mỹ Lan, QCG cho biết đã hoàn trả thêm 100 tỷ đồng cho Công ty CP Đầu tư Sunny Island trong quý 1/2026. Tính đến ngày 31/03/2026, tổng số tiền doanh nghiệp đã thanh toán lũy kế đạt 1.300 tỷ đồng, đưa số dư phải trả còn lại về mức 1.582,8 tỷ đồng.

Khoản hoàn trả này nhằm thực hiện nghĩa vụ thi hành án cho bị cáo Trương Mỹ Lan để doanh nghiệp có thể nhận lại hồ sơ pháp lý của dự án Phước Kiển hiện do cơ quan chức năng tạm giữ.

Tại phiên tòa xét xử vụ án 39-39B Bến Vân Đồn diễn ra hồi tháng 4/2026, lãnh đạo doanh nghiệp đã bày tỏ nguyện vọng sớm triển khai dự án Phước Kiển để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và đóng góp ngân sách.

Tính đến cuối quý 1, chi phí dở dang tại siêu dự án Phước Kiển vẫn duy trì ở mức 5.403 tỷ đồng và hiện được phân loại sang danh mục tài sản dài hạn.

Tổng nợ phải trả của doanh nghiệp giảm xuống còn 3.625 tỷ đồng, trong đó nợ vay tài chính ngắn hạn giảm đáng kể 29,5% về mức 577,7 tỷ đồng. Dòng tiền nội bộ tiếp tục ghi nhận sự hỗ trợ từ các lãnh đạo và cá nhân liên quan với số dư cho công ty mượn hơn 208 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, khoản phải thu về cho vay ngắn hạn đối với bà Nguyễn Thị Như Loan ghi nhận mức 31 tỷ đồng tại thời điểm kết thúc quý, tăng thêm 20 tỷ đồng so với đầu năm.

