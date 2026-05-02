Loạt doanh nghiệp thay Chủ tịch trong mùa ĐHĐCĐ thường niên 2026

Con trai ông Bùi Thành Nhơn làm Chủ tịch Novaland

Sau ĐHĐCĐ thường niên 2026 chiều 23/04 vừa qua, ông Bùi Cao Nhật Quân - con trai ông Bùi Thành Nhơn, được bầu làm Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã: NVL).

Phát biểu khai mạc ĐHĐCĐ, ông Bùi Thành Nhơn nhắc đến việc Novaland đã xây dựng lộ trình chuyển giao thế hệ lãnh đạo, theo hướng kết hợp giữa kinh nghiệm của đội ngũ hiện tại và lực lượng kế cận.

Ông Bùi Cao Nhật Quân tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 của NVL

Ông Bùi Cao Nhật Quân (sinh năm 1982) tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh - Đại học Western Washington (Mỹ). Ông từng là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Novaland giai đoạn 2016-2017. Ông cũng từng là Tổng giám đốc CTCP Sài Gòn V.E.T (2004-2006), Tổng giám đốc CTCP Đầu tư Địa ốc Nova (2007-2012), Chủ tịch CTCP Địa ốc Thành Nhơn.

Ngày 16/4 vừa qua, ông Bùi Cao Nhật Quân cũng trở thành Chủ tịch CTCP NovaGroup - tổ chức sở hữu 22% vốn cổ phần của Novaland.

Ông Vũ Hữu Điền làm Chủ tịch Chứng khoán HD

Để chuẩn bị cho việc IPO trong năm 2026, CTCP Chứng khoán HD (HDS) bổ nhiệm ông Vũ Hữu Điền giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày 23/4/2026.

Trong khi đó, ông Nguyễn Cảnh Vinh thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT để chuyển sang làm Phó Chủ tịch HĐQT thường trực cũng từ ngày 23/4/2026.

Ông Vũ Hữu Điền sinh năm 1972, tốt nghiệp Đại học Tài chính Kế toán TP.HCM và có bằng Thạc sỹ về Quản trị kinh doanh và Hệ thống Thông tin của trường Solvay Brussels School of Economics and Management, Vương quốc Bỉ.

Ông Vũ Hữu Điền

Ông có khoảng 25 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính, trải qua nhiều vị trí cấp cao tại các tổ chức tài chính. Trong đó, ông có khoảng 4 năm giữ chức Giám đốc tại Dragon Capital Group

Trước khi gia nhập HDS, ông Vũ Hữu Điền từng giữ chức Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS, mã: VPX) trong giai đoạn công ty này tiến hành IPO và niêm yết trên sàn chứng khoán. Hiện ông Vũ Hữu Điền còn là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Fintech AI.

MBS thay Chủ tịch HĐQT

ĐHĐCĐ thường niên 2026 hôm 26/3 của CTCP Chứng khoán MB (MBS) đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch của ông Lê Viết Hải. Ông Phan Phương Anh được bầu làm người kế nhiệm.

Theo đó, ông Phan Phương Anh sẽ thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc để nhận nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện pháp luật MBS nhiệm kỳ 2023-2028, hiệu lực từ ngày 26/03/2026.

Ông Phan Phương Anh được bầu vào HĐQT MBS từ tháng 4/2022, sau đó được bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị Công ty từ tháng 6/2022. Đến tháng 4/2023, ông chính thức kiêm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch HĐQT.

Ông Phan Phương Anh - tân Chủ tịch HĐQT MBS

Về trình độ chuyên môn, ông tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng tại Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội và Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Griggs (Hoa Kỳ).

Theo giới thiệu, trước khi gia nhập MBS, ông Phan Phương An đã có hơn 15 năm đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ đầu tư MB (MB Capital). Ông cũng đồng thời là Chủ tịch Hội đồng đầu tư của Quỹ đầu tư Japan Asia MB Capital Fund. Ngoài ra, ông có nhiều năm làm việc tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB).

Chứng khoán Kafi thay Chủ tịch

ĐHĐCĐ thường niên 2026 diễn ra ngày 8/4 của CTCP Chứng khoán Kafi đã thông qua việc giảm số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027 từ 6 xuống còn 5 người bao gồm: Ông Nguyễn Việt Cường, ông Trần Tuấn Minh, ông Hà Hoàng Dũng, ông Trịnh Thanh Cần và ông Diệp Thế Anh.

Ông Nguyễn Việt Cường

Đến ngày 10/04, HĐQT đã họp và bầu ông Nguyễn Việt Cường làm Chủ tịch HĐQT. Theo giới thiệu, ông Nguyễn Việt Cường có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, kiểm toán, đầu tư và quản trị doanh nghiệp.

Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý cấp cao tại các tổ chức trong và ngoài nước như KPMG, Unilever, VinaCapital, cũng như các doanh nghiệp niêm yết lớn. Ông cùng từng là thành viên HĐQT độc lập Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) trong giai đoạn 2019 - 2022.



