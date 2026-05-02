Đề xuất tạm hoãn xuất cảnh khi nợ thuế từ 1 triệu đồng

Bộ Tài chính đã gửi Bộ Tư pháp tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý thuế.



Đáng chú ý, dự thảo đề xuất bổ sung quy định tạm hoãn xuất cảnh với người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số nợ thuế từ 1 triệu đồng trở lên.

Cụ thể, các đối tượng gồm cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh nếu không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký và có số nợ thuế từ 1 triệu đồng trở lên.

Biện pháp này được áp dụng sau 30 ngày kể từ khi cơ quan thuế thông báo, nếu người nộp thuế vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ.

Theo Bộ Tài chính, hiện có khoảng 963.500 người nộp thuế (gồm 325.500 doanh nghiệp và 638.000 hộ kinh doanh) không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký nhưng còn nợ thuế.

Tổng số tiền nợ thuế là 32.130 tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp nợ 29.815 tỷ đồng, hộ kinh doanh nợ 2.315 tỷ đồng.

Trong số đó, có 496.200 người nộp thuế có số tiền nợ dưới 1 triệu đồng (chiếm 51,5%), nhưng tổng số tiền thuế nợ chỉ khoảng 66 tỷ đồng (doanh nghiệp nợ 9 tỷ và hộ kinh doanh nợ 57 tỷ đồng).

Đến nay, khoảng 65.000 người nộp thuế đã bị tạm hoãn xuất cảnh. Trong đó, hơn 7.100 người đã liên hệ cơ quan thuế để nộp tiền và được hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh. Số người nộp thuế có số nợ dưới 1 triệu đồng đang bị tạm hoãn xuất cảnh là 13.500 người.

Do vậy, Bộ Tài chính đề xuất áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh với trường hợp nợ từ 1 triệu đồng và không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

Cùng với đó, dự thảo nghị định cũng giữ nguyên các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh như quy định hiện hành.

Đó là cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định về quản lý thuế có số tiền thuế nợ từ 50 triệu đồng trở lên và quá hạn nộp trên 120 ngày.

Cá nhân là chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp; người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nợ thuế từ 500 triệu đồng trở lên và quá hạn từ 120 ngày trở lên.

Cá nhân là người nước ngoài, là người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài trước khi xuất cảnh từ Việt Nam có nợ thuế quá hạn chưa hoàn thành nghĩa vụ.

Dự thảo cũng nêu rõ thẩm quyền quyết định tạm hoãn xuất cảnh thuộc cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Trước khi ban hành quyết định 30 ngày, cơ quan thuế sẽ gửi thông báo dự kiến áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đến người nộp thuế qua tài khoản giao dịch thuế điện tử, đồng thời công khai trên cổng thông tin của cơ quan thuế.

Nếu quá thời hạn 30 ngày mà người nộp thuế chưa nộp đủ số tiền nợ, cơ quan thuế sẽ ban hành thông báo tạm hoãn xuất cảnh, gửi cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an để thực hiện.

Ngay trong ngày nhận được văn bản, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có trách nhiệm thực hiện tạm hoãn xuất cảnh theo quy định.

Ngược lại, khi người nộp thuế nộp đủ số tiền thuế nợ hoặc được xóa nợ, cơ quan thuế sẽ ban hành thông báo hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh ngay trong ngày, chậm nhất không quá 24 giờ.

Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cũng hủy bỏ ngay tạm hoãn xuất cảnh ngay trong ngày nhận được thông báo của cơ quan thuế.



