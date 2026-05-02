Trước 'sóng gió' xăng dầu, các doanh nghiệp làm ăn ra sao?

Theo Duy Quang | 02-05-2026 - 15:50 PM | Doanh nghiệp

Vietnam Airlines đạt doanh thu hợp nhất hơn 37.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 4.514 tỷ đồng. Vietjet Air có doanh thu hợp nhất 21.021 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1.142 tỷ đồng. Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam có lợi nhuận tăng kỷ lục.

Doanh nghiệp hàng không ra sao?

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines - mã chứng khoán: HVN) vừa công bố kết quả sản xuất kinh doanh quý I. Theo đó, quý vừa qua, Vietnam Airlines đã khai thác gần 43.000 chuyến bay, phục vụ hơn 6,9 triệu lượt hành khách - tăng 11% về số chuyến và gần 12% về sản lượng so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả, HVN có doanh thu hợp nhất đạt hơn 37.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 4.514 tỷ đồng, riêng công ty mẹ doanh thu hơn 29.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3.948 tỷ đồng.

Trước 'sóng gió' xăng dầu, các doanh nghiệp làm ăn ra sao?- Ảnh 1.

Quý I năm nay, HVN có doanh thu hợp nhất đạt hơn 37.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 4.514 tỷ đồng.

Theo doanh nghiệp, kết quả này đến từ nhu cầu vận chuyển quốc tế phục hồi mạnh, cùng với việc điều hành khai thác theo hướng linh hoạt, tối ưu lịch bay và kiểm soát chi phí. Tác động từ xung đột tại Trung Đông đến chi phí nhiên liệu trong quý I chưa thể hiện rõ.

Ở mảng khai thác, Vietnam Airlines tiếp tục mở rộng mạng bay quốc tế, với sản lượng tăng 28,6% so với cùng kỳ. Hãng hiện khai thác 11 đường bay thẳng tới châu Âu bằng các dòng máy bay thân rộng như Airbus A350 và Boeing 787.

Trong thời gian tới, hãng dự kiến mở đường bay Hà Nội - Amsterdam từ ngày 16/6 và tăng tần suất tuyến Hà Nội - Moscow lên 4 chuyến/tuần từ tháng 7.

Vietnam Airlines cũng ký hợp đồng mua 50 tàu bay Boeing 737-8 trong khuôn khổ chuyến công tác tại Mỹ, nhằm phục vụ kế hoạch hiện đại hóa đội bay trong trung và dài hạn.

Từ quý II năm nay, Vietnam Airlines nhận định, môi trường kinh doanh của ngành hàng không sẽ đối mặt với nhiều thách thức khi các yếu tố bất định dần bộc lộ rõ nét, đặc biệt liên quan đến biến động của giá nhiên liệu.

Tính đến cuối tháng 4, giá nhiên liệu hàng không Jet A1 duy trì ở mức cao, bình quân khoảng 190-220 USD/thùng, có thời điểm vượt trên 240 USD/thùng do tác động của các yếu tố địa chính trị. Mức giá này cao gấp gần 3 lần so với ngưỡng thông thường (80-90 USD/thùng).

Với đặc thù ngành hàng không, mỗi khi giá nhiên liệu tăng thêm 1 USD/thùng so với kế hoạch, chi phí của Vietnam Airlines có thể tăng thêm hơn 300 tỷ đồng mỗi năm. Điều này đồng nghĩa với việc chỉ riêng biến động giá nhiên liệu đã làm gia tăng đáng kể áp lực chi phí, trực tiếp thu hẹp biên lợi nhuận và đặt ra thách thức lớn đối với hiệu quả sản xuất kinh doanh của hãng trong các quý tiếp theo.

Để thích ứng với những biến động của thị trường, Vietnam Airlines chủ động xây dựng các kịch bản điều hành linh hoạt, tập trung tối ưu hóa mạng bay trên các trục nội địa và quốc tế trọng điểm, đồng thời kiểm soát chặt chi phí vận hành và nâng cao hiệu quả khai thác đội bay.

Trước 'sóng gió' xăng dầu, các doanh nghiệp làm ăn ra sao?- Ảnh 2.

Công ty CP Hàng không Vietjet Air đạt doanh thu hợp nhất quý I là 21.021 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ.

Công ty CP Hàng không Vietjet Air (mã chứng khoán: VJC) đạt doanh thu hợp nhất quý I là 21.021 tỷ đồng (tăng 17% so với cùng kỳ), lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1.142 tỷ đồng (tăng hơn 36% so với cùng kỳ).

Riêng ở công ty mẹ, Vietjet đạt doanh thu 19.473 tỷ đồng (tăng gần 9% so với cùng kỳ), lợi nhuận trước thuế: 1.020 tỷ đồng (tăng 24% so với cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế 922 tỷ đồng (tăng 47% so với cùng kỳ).

Trong quý I, Vietjet khai thác 7,2 triệu lượt khách (tăng 5% so với cùng kỳ), 39.903 chuyến bay (tăng 3% so với cùng kỳ), 23.344 tấn hàng hóa vận chuyển. Hãng này tiếp tục mở rộng mạng bay với 5 đường bay kết nối Việt Nam và Trung Quốc. Như vậy, Vietjet hiện khai thác 186 đường bay, gồm 45 nội địa, 141 quốc tế. Tại thời điểm 31/3, tổng tài sản của Vietjet đạt 143.534 tỷ đồng.

BSR lợi nhuận sau thuế gấp gần 21 lần

Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2026 với tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng.

So với quý I/2025, tổng doanh thu của BSR tăng hơn 14.000 tỷ đồng, còn lợi nhuận sau thuế gấp gần 21 lần so với cùng kỳ năm trước.

Trước 'sóng gió' xăng dầu, các doanh nghiệp làm ăn ra sao?- Ảnh 3.

Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam có lợi nhuận tăng kỷ lục trong quý I/2026 do giá dầu thô tăng mạnh.

Quý vừa qua, BSR duy trì vận hành Nhà máy lọc dầu Dung Quất ở công suất cao, đạt khoảng 124 - 125% công suất bình quân quy đổi. Kết thúc quý I/2026, sản lượng sản xuất của BSR đạt hơn 1,99 triệu tấn sản phẩm các loại.

Tại 31/3, tổng tài sản của BSR đạt 106.786 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 85.143 tỷ đồng đầu năm. Giá trị hàng tồn kho tăng lên 21.573 tỷ đồng, gần gấp đôi so với đầu năm. Tuy nhiên, cơ cấu nguồn vốn của BSR cũng có sự thay đổi, khi nợ phải trả tăng lên hơn 38.000 tỷ đồng.

Theo giải trình của BSR, lợi nhuận tăng kỷ lục do giá dầu thô tăng mạnh, từ 66,8 USD/thùng ở tháng 1/2026 lên 103,89 USD/thùng vào tháng 3/2026. Trong khi đó, ở quý I/2025, giá dầu thô đi theo chiều ngược lại, giảm từ 79,23 USD/thùng 72,6 USD/thùng trong tháng 3/2025. Ngoài ra, khoảng cách giữa giá sản phẩm và giá dầu thô quý I năm nay tăng nhiều hơn so với cùng kỳ năm trước.

Theo Duy Quang

Tiền phong

