Phụng Tiên | 02-05-2026 - 15:57 PM | Doanh nghiệp

Dự án TTTM AEON Mall Bắc Ninh 150 triệu USD đang triển khai đến đâu?

Doanh nghiệp này đã cơ bản hoàn tất công tác san lấp mặt bằng và đang đề xuất chuyển nhượng toàn bộ dự án cho AeonMall Việt Nam, tuân thủ quy định của Luật Đầu tư năm 2025 và các quy định pháp luật liên quan.

Thông tin trên Báo Bắc Ninh, trong khuôn khổ Chương trình giao lưu hữu nghị Việt - Nhật và xúc tiến đầu tư tại tỉnh Mie (Nhật Bản), tối 28/4, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 2 dự án của các doanh nghiệp Nhật Bản.

Cụ thể, dự án Trung tâm thương mại AeonMall Bắc Ninh Tân Tiến do Công ty TNHH AeonMall Việt Nam đầu tư với tổng vốn hơn 149 triệu USD, triển khai tại phường Tân Tiến, hướng tới xây dựng trung tâm thương mại hiện đại, tích hợp dịch vụ bán lẻ, ẩm thực, giải trí và cho thuê văn phòng.

Dự án thứ hai là Nhà máy Sunhill Việt Nam số 2 của Công ty trách nhiệm hữu hạn Sun Hill Việt Nam, với tổng vốn 3 triệu USD, đặt tại xã Hiệp Hòa, chuyên sản xuất bánh xe đẩy hoàn chỉnh và các linh kiện, phụ kiện thay thế.﻿

﻿Dự án Trung tâm Thương mại kết hợp kinh doanh văn phòng và dịch vụ du lịch tại thửa đất thương mại dịch vụ - 03, khu số 1, khu đô thị số 11, 12 thuộc phân khu số 2, phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh đã được cơ quan chức năng phê duyệt phương án đấu giá, đồng thời công nhận kết quả trúng đấu giá cho Công ty Cổ phần Đầu tư Newland.

Dự án cũng đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với thời gian triển khai dự kiến 36 tháng, tính từ tháng 8/2025.

Theo báo cáo gần đây, doanh nghiệp này đã cơ bản hoàn tất công tác san lấp mặt bằng và đang đề xuất chuyển nhượng toàn bộ dự án cho AeonMall Việt Nam, tuân thủ quy định của Luật Đầu tư năm 2025 và các quy định pháp luật liên quan.

Dự án có quy mô khoảng 7,7 ha, tổng vốn đầu tư gần 4.000 tỷ đồng.

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo các sở, ngành áp dụng cơ chế “luồng xanh 24h”, theo đó các thủ tục thuộc thẩm quyền sẽ được giải quyết ngay trong ngày thay vì theo quy trình thông thường, phấn đấu khởi công dự án trước 30/4/2026.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đề nghị phía AeonMall Việt Nam thành lập pháp nhân độc lập và thực hiện hạch toán tại Bắc Ninh nhằm đóng góp trực tiếp cho ngân sách địa phương.

Aeon là một trong những tập đoàn thương mại bán lẻ lâu đời tại Nhật Bản. Tính đến nay, tập đoàn này đã vận hành 8 trung tâm thương mại tại Việt Nam, phân bố tại các địa phương như Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương, Hải Phòng, Huế và Tây Ninh.

20 'đại gia' lãi lớn nhất sàn chứng khoán Q1/2026: Có tới 5 cái tên lãi trên 10.000 tỷ, nhóm ngân hàng áp đảo, Vinhomes gây sốc

Bùng nổ hạ tầng hàng không Việt Nam: "Đại chu kỳ" mở rộng để đáp ứng 300 triệu lượt khách mỗi năm

Trước 'sóng gió' xăng dầu, các doanh nghiệp làm ăn ra sao?

15:50 , 02/05/2026
Vụ tranh chấp tên miền: Chagee không phải là 'nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam'

15:43 , 02/05/2026
Đề xuất tiếp tục bãi bỏ giấy phép kinh doanh đối với 58 ngành, nghề

11:45 , 02/05/2026
Đề xuất tạm hoãn xuất cảnh khi nợ thuế từ 1 triệu đồng

11:20 , 02/05/2026

