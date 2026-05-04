Sàn giao dịch tài sản mã hóa Lộc Phát (LPEX) đổi tên thành Sacom, vốn điều lệ tăng từ 6,8 tỷ lên 360 tỷ đồng sau 4 tháng thành lập

Công ty Cổ phần Sàn Giao dịch Tài sản Mã hóa Lộc Phát Việt Nam (LPEX) vừa hoàn tất thủ tục đổi tên thành Công ty Cổ phần Sàn Giao dịch Tài sản Mã hóa Sacom, đồng thời ghi nhận vốn điều lệ tăng từ 6,8 tỷ đồng lên 360 tỷ đồng vào tháng 2/2026.



Doanh nghiệp này được thành lập ngày 30/9/2025, đặt trụ sở tại Hà Nội, với ngành nghề chính gồm tư vấn đầu tư, môi giới thế chấp và các hoạt động ủy thác, giám sát theo hợp đồng.

Ba cổ đông sáng lập ban đầu gồm Dương Văn Quyết (nắm 40%), Nguyễn Thị Bích Ngọc (30%) và Vũ Phát Đạt (30%). Sau khi đổi tên, bộ máy điều hành không có biến động khi ông Nguyễn Duy Phong (sinh năm 1988) tiếp tục giữ vai trò người đại diện pháp luật kiêm Tổng Giám đốc.



Sacom định vị là nền tảng giao dịch tài sản mã hóa đang trong quá trình xin cấp phép thí điểm, với mục tiêu kết nối thị trường tài chính truyền thống và hệ sinh thái tài sản số theo hướng hợp pháp và bền vững. Các sản phẩm, dịch vụ cốt lõi bao gồm giao dịch giao ngay (spot), tính năng nạp – rút, thẻ tiện ích và lưu ký tài sản số. Doanh nghiệp cũng cho biết hệ sinh thái có sự tham gia của các định chế tài chính như LPBank, LPBank Securities (LPBS) và Sacombank.



Về tiến trình pháp lý, tháng 3/2026, Sacom (trước đây là LPEX) nằm trong nhóm 5 hồ sơ được đánh giá đầy đủ, hợp lệ theo Nghị quyết 05/2025/NQ-CP để xem xét cấp phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa. Các hồ sơ còn lại thuộc về Công ty CP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa VIX; Công ty CP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng; Công ty CP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom và Công ty CP Tài sản số Việt Nam.



Tại LPBank, cuối năm 2025 ghi nhận Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) là cổ đông duy nhất nắm giữ trên 1% vốn. Trước đó, ông Nguyễn Đức Thụy từng sở hữu hơn 70 triệu cổ phiếu LPB (tương đương 2,76% vốn) nhưng đã thoái bớt vốn, đồng thời từ nhiệm chức Chủ tịch ngân hàng vào giữa tháng 12/2025 vì lý do cá nhân.



Sau khi rời LPBank, ông Nguyễn Đức Thụy chuyển sang đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch Thường trực tại Sacombank, phụ trách định hướng chiến lược và quản trị cấp cao. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, ông cũng được bầu vào Hội đồng quản trị ngân hàng này.



LPBank đang thúc đẩy chiến lược mở rộng sang lĩnh vực tài chính quốc tế. Đại hội đồng cổ đông năm 2026 của ngân hàng đã thông qua kế hoạch thành lập ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên do LPBank sở hữu 100% vốn, dự kiến hoạt động tại Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC).