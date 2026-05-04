Tập đoàn Sơn Hải vừa gửi một đề xuất chưa từng có

Đề xuất nâng quy định bảo hành công trình giao thông lên 10 năm

Theo báo VnExpress, Tập đoàn Sơn Hải mới đây đã chính thức gửi đề xuất điều chỉnh quy chuẩn bảo hành các công trình giao thông từ mốc 2 năm hiện tại lên mức ít nhất là 10 năm.

Đại diện Tập đoàn Sơn Hải phân tích rằng, Nhà nước đang dành nguồn lực đầu tư rất lớn cho hạ tầng giao thông, tuy nhiên quy định hiện hành chỉ yêu cầu nhà thầu chịu trách nhiệm bảo hành trong 24 tháng. Ngay khi giai đoạn này kết thúc, ngân sách lại phải gánh thêm những khoản chi khổng lồ cho việc sửa chữa, duy tu.

Theo tính toán từ phía doanh nghiệp:

Nếu chỉ cần kéo dài thời hạn bảo hành thêm 1 năm, riêng Cục Đường bộ Việt Nam đã có thể tiết kiệm được khoản chi phí bảo trì hơn 12.500 tỷ đồng mỗi năm.

Nếu nâng mức bảo hành lên thêm 8 năm (tức 10 năm theo kiến nghị), tổng số tiền ngân sách tiết kiệm được có khả năng vượt ngưỡng 100.000 tỷ đồng.

Vì vậy, Sơn Hải đề nghị xem xét thay đổi quy định "bảo hành công trình tối thiểu 2 năm" thành "bảo hành công trình tối thiểu 10 năm".

Đi đầu về cam kết "bảo hành 10 năm" ở loạt dự án cao tốc nghìn tỷ trên khắp Việt Nam

Tập đoàn Sơn Hải (tên đầy đủ: Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải) được thành lập ngày 13/4/1998, đặt trụ sở chính tại TP. Đồng Hới cũ, tỉnh Quảng Bình cũ. Từ một doanh nghiệp địa phương trên dải đất miền Trung, Sơn Hải đã vươn lên trở thành cái tên tiêu biểu trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng giao thông, đặc biệt là các dự án đường bộ cao tốc.

Trong suốt quá trình tham gia thi công các dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia, Sơn Hải lựa chọn triết lý “làm thật, bền thật” làm kim chỉ nam. Không chỉ đảm bảo tiến độ, doanh nghiệp này đặc biệt nhấn mạnh chất lượng công trình và trách nhiệm hậu thi công.

Cuối năm 2022, doanh nghiệp tạo dấu ấn khi cam kết bảo hành 10 năm cho các gói thầu cao tốc Bắc – Nam phía Đông. Trong văn bản gửi Bộ GTVT, Sơn Hải khẳng định mặt đường sẽ không hằn lún, không bong bật, đảm bảo êm thuận, bao gồm cả khu vực tiếp giáp cầu – vốn là vị trí dễ xảy ra hư hỏng nhất.

Đáng chú ý, cam kết này được nêu rõ kể cả trong trường hợp xe quá tải, lưu lượng vượt thiết kế, hay thời tiết bất lợi, doanh nghiệp cũng không xin hỗ trợ ngân sách và tự chịu toàn bộ chi phí bảo hành nếu xảy ra hư hỏng. Sơn Hải còn đề xuất cắm biển bảo hành 10 năm công khai để người dân cùng tham gia giám sát.

Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, đặc biệt là hệ thống cao tốc Bắc – Nam, sự cam kết của những doanh nghiệp đi đầu về chất lượng công trình như Sơn Hải mang ý nghĩa to lớn.

Trong giai đoạn vừa qua, Sơn Hải đã tham gia nhiều gói thầu quy mô lớn, ví dụ như:

Gói thầu 10-XL (Mai Sơn – Quốc lộ 45): Thi công 14,56 km đường; 6 cầu chính tuyến dài tổng cộng 588m; 1 hầm dài 245m; 1 cầu vượt nút giao; 2 nút giao liên thông và 14 hầm chui dân sinh. Trong gói thầu này, Sơn Hải đảm nhiệm thi công hầm Tam Điệp và khoảng 1 km tuyến chính.

Gói thầu XL-01 (Nghi Sơn – Diễn Châu): Do liên danh Sơn Hải – Đèo Cả – Xây dựng Đèo Cả thi công, với chiều dài hơn 9,9 km (Km380+000 - Km389+900), tổng giá trị hơn 1.158 tỷ đồng. Gói thầu bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và thi công xây dựng.

Dự án cao tốc Nha Trang – Cam Lâm (49,1 km): Sơn Hải không chỉ là nhà thầu mà còn là nhà đầu tư dự án, thông qua Công ty TNHH Đầu tư đường cao tốc Nha Trang – Cam Lâm làm doanh nghiệp dự án. Công trình đã khánh thành ngày 18/6, vượt tiến độ 3 tháng.

Bên cạnh các gói thầu thuộc tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông, Sơn Hải còn tham gia gói thầu XL-01 tuyến Vũng Áng – Bùng (chiều dài 32,5 km; đoạn qua Hà Tĩnh dài 12,9 km; tổng giá trị 5.200 tỷ đồng, ký hợp đồng ngày 12/2/2023).

Riêng Sơn Hải phụ trách 5 km tuyến chính và hầm Đèo Bụt dài gần 1 km, tổng giá trị thi công khoảng 1.700 tỷ đồng, thuộc địa phận 2 xã Kỳ Hoa và Kỳ Lạc (TX Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh).

Dự án cao tốc đoạn Hoài Nhơn – Quy Nhơn dài hơn 70km, tổng mức đầu tư hơn 12.400 tỷ đồng. Trong đó, gói 12-XL (Km23+050 – Km70+091) do liên danh Sơn Hải – Phúc Lộc – Cienco8 – Trường Thịnh – Công ty 471 đảm nhận, khánh thành dịp 30/4 vừa qua.