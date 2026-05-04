Theo ghi nhận từ phía Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), trong những ngày gần đây, trên một số tài khoản và nền tảng thông tin không chính thức đã xuất hiện việc đăng tải, lan truyền và diễn giải các thông tin, số liệu liên quan đến Tập đoàn. Đáng chú ý trong đó có các nội dung đề cập trực tiếp đến kết quả kinh doanh Quý I/2026 của doanh nghiệp này.

Liên quan đến sự việc trên, Petrolimex thông tin tới cổ đông, nhà đầu tư và công chúng rằng, tính đến thời điểm hiện tại, Tập đoàn chưa công bố Báo cáo tài chính Quý I/2026.

Do đó, tất cả các số liệu, nhận định hoặc diễn giải về kết quả kinh doanh Quý I/2026 không được dẫn nguồn từ kênh công bố thông tin chính thức của Petrolimex, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh hoặc cơ quan quản lý có thẩm quyền đều không phải là thông tin chính thức.

Đại diện Petrolimex khẳng định doanh nghiệp sẽ thực hiện công bố Báo cáo tài chính Quý I/2026 cùng các nội dung liên quan theo đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Trước những diễn biến nhiễu loạn thông tin, Petrolimex khuyến nghị cổ đông, nhà đầu tư và công chúng cần hết sức thận trọng khi tiếp nhận, sử dụng và chia sẻ các thông tin chưa được xác thực. Đồng thời, các bên liên quan nên chủ động tham khảo thông tin từ các kênh chính thức của Tập đoàn cũng như các cơ quan quản lý thị trường chứng khoán để có cái nhìn chính xác nhất.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam nhấn mạnh luôn cam kết thực hiện công bố thông tin minh bạch, kịp thời và đúng quy định nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, nhà đầu tư cũng như các bên liên quan. Trong bối cảnh thị trường nhạy cảm với các tin đồn, việc xác thực thông tin từ nguồn tin gốc là yếu tố then chốt để bảo đảm an toàn cho các quyết định đầu tư.